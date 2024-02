Beeindruckende 90 Prozent der Trades sind in der ersten Runde des Börsendienstes Kirchhoff-System aufgegangen. BÖRSE ONLINE hat bei Trading-Profi Golo Kirchhoff nachgefragt, wie er das geschafft hat und was sein System ausmacht. Und das Beste: Sie können in der zweiten Runde dabei sein.

BÖRSE ONLINE: Vor knapp drei Monaten haben wir die erste Runde des Kirchhoff-Trading-Systems gestartet. Du hast den Teilnehmern in einer limitierten Messenger-Gruppe insgesamt 21 Empfehlungen gegeben. 19 davon wurden mit Gewinn realisiert. Kannst du zaubern?

Golo Kirchhoff: (Lacht) Nein. Ich habe ein System entwickelt, das auf Daten zugreift, die sonst nur den großen Playern wie Goldman Sachs und JP Morgan zugänglich sind. Damit bin ich Big Money auf den Fersen.

Wie funktioniert dein System genau?

Zum einen werte ich die sogenannten COT, Commitment of Traders Reports, aus. Damit kann ich sehen, wie sich die großen Finanzhäuser und Hedgefonds positionieren. Zum anderen erfahre ich auch, auf welcher Seite Rohstoffproduzenten oder Big Player wie die Schweizer Notenbank stehen — long oder short.

Und was schließt du daraus?

Ich sehe frühzeitig, wohin das große Geld fließt: raus aus dem Aktienmarkt oder rein, raus aus dem Dollar oder rein, raus aus Öl oder Anleihen oder rein. Mein System kann man auf alle 59 Aktien-, Rohstoff -, Edelmetall-, Anleihe- und Währungsmärkte anwenden. Sogar bei Bitcoin funktioniert es.

Am Freitag startest du in die nächste Runde deines Börsendienstes Kirchhoff-System. Was genau erwartet die Abonnenten?

Ich biete ihnen eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung in einer limitierten Messenger-Gruppe. Sie bekommen alle Trading-Signale in Echtzeit, damit sie zum richtigen Zeitpunkt ein- und aussteigen. Einmal in der Woche gibt es dann noch einen Report mit allen Trades.

Und was dürfen wir erwarten?

Die Trefferquote von 90 Prozent aus der ersten Runde ist mein Ziel — der Gewinn darf auch gerne noch höher sein.

