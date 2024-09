Im Rahmen eines Aktionszinses können neben Neukunden auch Bestandskunden 3,50 Prozent Zinsen beim Tagesgeld kassieren.

Die GarantiBank bietet ab sofort 3,50 Prozent Zinsen auf Tagesgeld an. Damit reiht sich die GarantiBank laut dem Vergleich von Börse Online ganz oben bei den aktuell angebotenen Tagesgeldzinsen ein. Das Besondere an diesem Angebot: Die Zinsen gelten nicht nur für Neukunden, sondern auch für Bestandskunden. Bei den meisten Angeboten ist hingegen ein Aktionszins nur für Neukunden verfügbar, während der Satz für Bestandskunden deutlich niedriger liegt.



So funktioniert es: „Die Aktion startet am 23. September 2024 und endet am 31. Dezember 2024. Wer in diesem Zeitraum ein neues Kleeblatt-Sparkonto bei der GarantiBank International eröffnet oder neues Guthaben (maßgeblich ist der Saldo des Kleeblatt-Sparkontos zum Stichtag 22.09.2024) auf ein bestehendes Tagesgeldkonto einzahlt, erhält automatisch den Aktionszins. Bis zum 31. Dezember 2024 gilt der Aktionszinssatz garantiert. Danach wird das Guthaben auf dem Kleeblatt-Sparkonto mit dem dann gültigen variablen Zinssatz für Tagesgeld verzinst", erläutert die Garantibank.



Allerdings gilt es zu beachten: Nach dem Zeitraum sinkt der Zins auf den „normalen“ Satz für Bestandskunden, der aktuell bei 1,25 Prozent liegt. Zudem sollten Sparer beachten, dass die Zinsgutschrift nur jährlich erfolgt, was den Zinseszinseffekt reduziert.



Die GarantiBank unterliegt der gesetzlichen niederländischen Einlagensicherung, die gemäß den EU-Vorschriften Einlagen bis zu einer Höhe von 100.000 Euro pro Kunde absichert. Das Institut beschreibt sich selbst so: "Die GarantiBank in Deutschland ist eine Niederlassung der in Amsterdam im Jahre 1990 gegründeten GarantiBank International N.V., einer Aktiengesellschaft niederländischen Rechts. Der alleinige Anteilseigner der GarantiBank International N.V. ist die türkische T. Garanti Bankasi A.S.. Oberste Muttergesellschaft ist seit dem 27. Juli 2015 die spanische Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA). Daraus resultierend hat die GarantiBank ihre Unternehmensführungsstruktur an die der BBVA angeglichen. In Anerkennung der BBVA in ihrer Position als oberste Muttergesellschaft, nimmt die europäische Zentralbank (EZB) die GarantiBank in der Liste der signifikanten Aufsichtseinheiten auf, die auch acht weitere, in der Eurozone basierte und der BBVA gehörende Kreditinstitute umfasst."



Auch interessant:



VW Bank dreht plötzlich an den Zinsen beim Tagesgeld



Tagesgeld und Festgeld: Sparer haben noch 4 Wochen Zeit