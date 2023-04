Ab sofort bietet Apple zusammen mit Goldman Sachs ein Sparkonto an.



Der US-Technologie-Riese Apple bietet in Kooperation mit der US-Investmentbank Goldman Sachs ab sofort für Apple-Card-Kunden ein Sparkonto an. Das Konto lautet auf US-Dollar, der Zinssatz liegt bei 4,15 Prozent pro Jahr. Maximal können 250.000 US-Dollar auf das Konto transferiert werden. Um das Sparkonto zu eröffnen, muss der Sparer eine Apple Card besitzen, einen Wohnsitz in den USA haben und über 18 Jahre alt sein. Die neue Funktion läuft auf iPhones ab dem Betriebssystem iOS 16.4.



Neben Rückzahlungen aus dem Daily Cash-Programm von Apple (vergleichbar mit Cashback verschiedener Anbieter in Deutschland) können auch von fremden Konten Einzahlungen auf das Sparkonto erfolgen. Da das Apple Sparkonto über Goldman Sachs angeboten wird, sind die Einlagen über die US-Einlagensicherung FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) bis zu einer Höhe von 250.000 Dollar pro Kunde abgesichert.



Vermutlich wird dieses Angebot aber nur für die wenigsten Sparer in Deutschland infrage kommen. Checken Sie daher jetzt im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich, welche Tagesgeld-Angebote für Sie spannend sind.

Und lesen Sie auch: Volkswagen Bank mit Zinshammer beim Tagesgeld: Jetzt mehr Zinsen als alle anderen Banken und Sparkassen