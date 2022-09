Wir haben die besten Geld-Ideen für Sie. So erreichen Sie sichere 5 Prozent, realistische 15 Prozent und geniale 50 Prozent mit Aktien, ETFs, Zertifikaten und mehr.

Den größten Hebel haben Anleger mit Aktien von Unternehmen aus den zyklischen Branchen. Das zeigte sich Anfang Juli, als der DAX erstmals in diesem Jahr nach oben drehte. Die Aktie des Chipherstellers Infineon stieg innerhalb von rund sechs Wochen um 30 Prozent. Der Titel ist schon in früheren Börsenzyklen durch extreme Ausschläge aufgefallen und eignet sich auch für Spezialstrategien mit Bonus-Zertifikaten (siehe S.20).

Infineon operiert dank der anhaltenden Digitalisierung der Wirtschaft in einem strukturellen Wachstumsmarkt, hängt aber stark an zyklischen Branchen. Vor allem bei verbrauchernahen Geschäftsbereichen — Computer, Smartphone, Unterhaltungselektronik oder auch Haushaltsgeräte — erwartet Infineon eine Abkühlung. Auf der anderen Seite aber sei bei Elektromobilität oder erneuerbaren Energien die Dynamik intakt. Auch bei Infineon ist ein negatives Szenario im Aktienkurs verarbeitet: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktie für das Geschäftsjahr 2023 liegt laut Rechnung der Deutschen Bank bei 13, unter dem langjährigen Schnitt von 15.

Auffallend niedrig sind auch die Bewertungskennziffern bei den Aktien der Autokonzerne wie Volkswagen (siehe S.24). In einer speziellen Situation ist ein anderer Zykliker aus Deutschland: Wacker Chemie. Die Herstellung von Silikonen und Silizium, den Hauptprodukten des Konzerns, ist besonders energieintensiv. Darum sind die stark gestiegenen Preise ein großes Handicap. Unabhängig davon brummt das Geschäft durch die Nachfrage in der Bauindustrie, der Photovoltaik und den Halbleitermärkten. Die Energiekosten kann Wacker bisher an die Kunden weiterreichen. Angesichts der Risiken hat der Vorstand das untere Ende der Gewinnprognose bereits tiefer angesetzt. Auf eine Entspannung am Energiemarkt würde die Aktie deutlich reagieren.

