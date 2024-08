Die Produkte dieser Firma für Explosionsschutz sind wieder gefragt. Im Aktienkurs ist dies noch nicht abgebildet, was für Anleger ein gutes Momentum für den Einstieg sein könnte.



Wo der Funke nicht überspringen soll, sind die Produkte dieses Herstellers gefragt. Noch läuft nicht alles perfekt beim Spezialisten für Explosionsschutz. Doch zeigen die Zahlen in diesem Jahr bislang in die richtige Richtung: Im ersten Halbjahr kletterte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 20 Millionen Euro auf 174 Millionen Euro. Und auch das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kann sich sehen lassen: Letztlich standen hier 19 Millionen Euro. Und doch können Aktionäre alles andere als zufrieden sein: Seit Mitte September vergangenen Jahres verlor der Aktienkurs mehr als ein Drittel an Wert und notiert bei rund 17 Euro.

Chance auf deutlich höhere Kurse

Positive Impulse kommen vor allem aus dem Chemie-, Erdöl- und Nuklearsektor. Überall dort, wo Funken entstehen, diese jedoch nicht überspringen sollen, werden die Systeme der Firma eingesetzt. Das können Schalter, Lampen oder Steuerungen sein. Sie sollen dafür sorgen, dass Ölplattformen, chemische Anlagen oder andere explosive Anlagen nicht in die Luft fliegen. Ein Wachstumsmarkt ist auch der Wasserstoffsektor: Bereits kleine Mengen können hochexplosiv sein.



Noch immer befinden sich etwa 46 Prozent der Anteilscheine im Besitz der Gründerfamilien. Dazu kommen weitere Großaktionäre, sodass der Streubesitz und der Umsatz in der Aktie relativ gering sind. Ob die Familien ein so lukratives Übernahmeangebot von 50 €uro je Aktie wie vor zehn Jahren noch einmal ablehnen würden? Jedenfalls zeigte es, wie viel die Firma wert sein könnte.



