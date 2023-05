Der Markt für Sneaker wächst kontinuierlich. Sammler sind gerne bereit, fünfstellige Summen und mehr für ein paar exklusive Treter auszugeben. So können Anleger am Hype teilhaben

Ob weiß, ob schwarz, ob kunterbunt: Sneaker sind in diesem Frühjahr so angesagt wie nie zuvor. Jeder fünfte verkaufte Schuh ist hierzulande bereits ein Sneaker — Tendenz steigend. Der Gesamtumsatz im Schuhmarkt betrug 2021 weltweit 391,4 Milliarden US-Dollar. Sneaker hatten einen Marktanteil von 18 Prozent. In den kommenden fünf Jahren wird der Sneaker-Umsatz laut Datenanbieter Statista weltweit im Schnitt jährlich um etwa vier Prozent wachsen. Vor allem die Kunden aus den USA und China treiben die Nachfrage.

Anleger, die mit diesem Trend Geld verdienen wollen, können auf renditeträchtige Einzelstücke und deren Handel an entsprechenden Sneaker-Börsen setzen. Deutlich bequemer geht es mit den Aktien der renommierten Sportschuhhersteller.

Der Börsenneuling On Holding beeindruckte 2022 mit einem Rekordergebnis: Dank des starken Schlussquartals gelang im Gesamtjahr ein Umsatzanstieg auf mehr als eine Milliarden Franken und unterm Strich der Sprung in die schwarzen Zahlen. Dementsprechend sportlich ist die Bewertung: Das KGV ist höher als das der Konkurrenz, doch im Vergleich zu dieser wächst die Firma, deren Teilhaber der ehemalige Tennisprofi Roger Federer ist, mit beeindruckendem Tempo — und will das weiter tun. Und auch der kalifornische Sportschuhhersteller Skechers strebt dynamisch voran.

Alle wichtigen Sneaker-Aktien für ein trittsicheres Depot und den Favoriten der BÖRSE-ONLINE-Redaktion lesen Sie in der aktuellen Ausgabe.

BÖRSE ONLINE. Das Original.

Mit BÖRSE ONLINE sind Sie bestens informiert: Lesen Sie auf über 110 Seiten Markt- und Aktienanalysen, Charttechnik, Handelsstrategien und Trading-Modelle sowie regelmäßige Porträts und Interviews mit Meinungsführern und Unternehmenslenkern. Der umfassende Datenbank-Teil – mit rund 600 deutschen Aktien und zahlreichen Auslandstiteln – liefert detaillierte Kennzahlen für Ihre Investmententscheidung.

Lernen Sie BÖRSE ONLINE jetzt kennen: Lesen Sie 12 digitale Ausgaben zum Vorteilspreis für 45,00 Euro statt regulär 64,80 Euro.

Zum Angebot