Aktuell gibt es Ärger für den Neobroker Trade Republic. Dabei hat sich sogar die deutsche Finanzaufsicht Bafin eingeschaltet. Betroffen ist das beliebte Zinskonto des Berliner Fintechs. Das genau ist hier passiert und das sollten Kunden jetzt unbedingt wissen.

Trade Republic ist einer der beliebtesten Neobroker in Deutschland. Das liegt nicht nur an den günstigen Handelskonditionen, sondern auch an dem Konto, das die Bank anbietet und das mit dem EZB-Einlagensatz verzinst wird.

Doch ausgerechnet dieses Angebot hat jetzt für Ärger bei Trade Republic gesorgt. Selbst die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat sich kürzlich eingeschaltet.

Ärger für Trade Republic: Bafin schaltet sich ein

So wurden Trade Republic und Scalable Capital zunächst von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg bis 13. Februar aufgefordert, eine Unterlassungserklärung abzugeben. Der Hintergrund: Beide Neobroker parken die Einlagen ihrer Kunden in Geldmarkt-ETFs, die einem anderen Risikoprofil als ein klassisches Tagesgeld unterliegen, was Kunden in der Werbung allerdings nicht verständlich gemacht werden würde (so der Vorwurf). Denn tatsächlich könnten solche Produkte Schwankungen unterliegen und theoretisch Verluste für Anleger produzieren.

Das Manager Magazin berichtete anschließend, dass Trade Republic wegen des Angebots auch in das Visier der Bafin geraten sei. Genauere Informationen oder Maßnahmen gab es bisher nicht zu vermelden – bekannt ist allerdings, dass es auch dabei um das Zinsangebot des Neobrokers gehen soll.

Tagesgeldzinsen bei Trade Republic noch attraktiv?

Doch nach diesen Nachrichten stellt sich für Kunden von Trade Republic natürlich die Frage: Was bedeutet das jetzt für mein Tagesgeldkonto bei dem Neobroker?

Grundsätzlich ist nicht davon auszugehen, dass Trade Republic sein Angebot umstellen wird, denn bei den Vorwürfen scheint es vor allem um das Marketing des Geldhauses zu gehen. Wer allerdings jetzt erst über die Verwaltung des Geldes bei Trade Republic aufgeklärt worden ist, der sollte sich fragen, ob dieses Angebot (mit möglichen Wertschwankungsrisiken) für ihn noch passend ist.

Falls nicht, so kann sich ein Blick auf den BÖRSE ONLINE Tagesgeldvergleich lohnen, wo Sie eine ganze Reihe echter und attraktiver Tagesgeldangebote finden.

