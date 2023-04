Im ersten Quartal lieferte der Flugzeughersteller weniger Maschinen aus als im Vorjahr. Die Auftragsbücher sind voll, doch die Lieferkette bereitet noch Probleme



Bereits im vergangenen Jahr hatten Lieferkettenprobleme den Konkurrenten von Boeing gebremst.

Auch in diesem Jahr sieht es so aus, als ob diese relevant blieben. Airbus lieferte im ersten Quartal 127 Flugzeuge aus und damit elf Prozent weniger als ein Jahr zuvor, die Aktie reagierte jedoch kaum auf die Meldung. Damit das Jahresziel von 720 produzierten Maschinen in diesem Jahr noch erreicht werden kann, muss Airbus den Rückstand nun in den kommenden Monaten aufholen.

Von Januar bis März gingen 106 Kurz- und Mittelstrecken-Flugzeuge der A320/A321-Baureihe an die Kunden, zehn der kleinen A220 sowie elf Langstreckenmaschinen, davon sechs A330 und fünf A350. Bei der A350-Reihe gab es laut Branchenkreisen zuletzt Probleme mit Zulieferteilen für die Kabine. Im Vorjahresquartal hatte Airbus noch 16 A350 fertigstellen können. Positive Nachrichten gab es von den Auftragseingängen. Abzüglich Stornierungen gingen mit 142 Neubestellungen 42 Prozent mehr Aufträge ein als im Vorjahr. Ein Jahr zuvor hatten Fluggesellschaften und Leasingfirmen zwar 253 Maschinen geordert, gleichzeitig wurden aber auch 170 Bestellungen storniert.

Das Orderbuch von Airbus ist darüber hinaus prall gefüllt. Ende 2022 summierten sich die Aufträge auf 450 Milliarden Euro und damit auf das Achtfache des vergangenen Jahresumsatzes.

Welches Kursziel wir jetzt für die Airbus-Aktie haben und worauf Anleger aufpassen sollten, das erfahren Sie jetzt in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag.

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Anschub aus Saudi-Arabien

Mit den Förderkürzungen der OPEC und einer anziehenden Konjunktur in China könnte der Ölpreis über die Marke von 100 Dollar pro Barrel steigen. Wie sich Anleger in der Branche positionieren (S.22)



Die China-Alternativen

Pekings Politik verunsichert Anleger. In den Nachbarländern sind die Risiken geringer, die wirtschaftliche Dynamik lockt zum Einstieg (S.24)



Zweite grüne Revolution

Nach der Erfindung des Traktors Ende des 19. Jahrhunderts erlebt die Landwirtschaft gerade die nächste bedeutende Innovationsphase. Konzerne wie Deere, Agco und andere Branchengrößen können davon profitieren (S.26)



E-Mobility-Fantasie

Dieser Autozulieferer hat für mehrere Milliarden Euro Bestellungen für Elektroantriebskomponenten in den Büchern (S.30)



Abgaben optimal erklärt

Bürgern winken im Schnitt 1072 Euro Erstattung, wenn sie Steuererklärungen rechtzeitig abgeben. 25 Tipps für Kapitalanleger, Immobilienbesitzer und Ruheständler (S.34)



€uro am Sonntag zum Vorteilspreis

Lesen Sie die neue Ausgabe direkt im Kennenlern-Abo zum Vorteilspreis: 12 digitale Ausgaben €uro am Sonntag für 36,00 Euro statt regulär 53,88 Euro.



Zum Angebot