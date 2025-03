Der Kurs des Halbleiter-, LED- und Sensorenherstellers arbeitet sich nach soliden Zahlen zurück ins Rampenlicht. Digitales Licht und autonomes Fahren könnten den Turbo zünden

Sie vermitteln das Gefühl, in einem Raumschiff zu sitzen. Cockpit, Infotainmentsystem bis hin zum Knopf für den elektrischen Fensterheber: LEDs lassen den Fahrzeug-Innenraum in einem neuen Licht erscheinen und möglicherweise bald auch in ihrem. Einer Studie von Business Research zufolge könnte der Weltmarkt für Automotive LED Lighting von geschätzten 19,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 bis 2029 auf 27,8 Milliarden US-Dollar zulegen. Zu den Weltmarktführern in diesem Bereich zählt das Unternehmen des HotDeals der Woche.



Sensoren und LEDs steuerten 2024 rund 70 Prozent zum Konzernumsatz bei. Rund eine Milliarde Umsatz generierte die Firma mit Lampen und Lichtsystemen. Über die Hälfte des Erlöses erzielt der (…) Konzern dabei mit Kunden aus dem Automobilsektor. Nach einem stabilen Geschäft 2024 rechnet der Konzernchef im Jahresverlauf mit einer Umsatzerholung in diesem Segment. Katalysator sollen dabei unter anderem Innovationen wie das digitale Licht sein. „Wir haben eine Scheinwerfer-Lichtquelle entwickelt, die kleiner, leichter, effizienter, intelligenter und präziser in ihrer Lichtabstrahlung ist als herkömmliche Lichtquellen. Mit dem neuen System können beispielsweise Autoscheinwerfer die Straße präzise und hell ausleuchten, ohne Gegenverkehr oder Fußgänger zu stören oder durch Blenden zu gefährden“, erklärt der Teamleiter im Bereich System Solution Engineering. Diese Technologie wird bereits im Tiguan und Touareg integriert. Ganz so weit ist das Unternehmen mit den 2024 neu entwickelten Laserdioden für Lidar-Systeme zwar noch nicht. Doch die weltweite Nachfrage nach Lidar-Systemen steigt. Sie gilt als Schlüsseltechnologie für das autonome Fahren.

Nachrichten wie diese kann der krisengeschüttelte Technologiekonzern gut gebrauchen.

Wie es um den Turnaround steht und um welches Unternehmen es sich handelt, lesen Sie im HotDeal der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.



Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Neue Töne schüren Fantasie

Der Chef dieses Unternehmens hat Anfang des Jahres seinen Vertrag vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Aus gutem Grund. Die Wachstumsstory ist noch nicht zu Ende erzählt (S.28)



Aktie nachhaltig unter Strom

Das Geschäft mit Großprojekten wächst und ist rentabel. Die anderen beiden Sparten des Unternehmens werden nun restrukturiert. 2025 soll die Ertragswende gelingen. Der Kurs hat noch viel Luft nach oben (S.30)



Blick in die Präsidenten-Depots

Der US-Präsident gilt als der mächtigste Mann der Welt mit Einblick in viele Branchen und Unternehmen. Doch wie investiert er sein Geld? In diesen Aktien und anderen Assets stecken die Vermögen von Trump und Vizepräsident Vance (S.36)



Gestritten wird immer

Dieser Prozessfinanzierer ist nach einer Kursdelle wieder günstig zu haben. Trumpf bleibt eine Argentinien-Klage (S.42)



Abgestürzte Ikonen vor dem Comeback

Auch Unternehmen mit starken Marken können straucheln. Oft sind solche Schwächephasen eine gute Kaufgelegenheit für langfristig denkende Investoren. BÖRSE ONLINE stellt fünf prominente Comeback-Kandidaten vor (S.48)



Sichern Sie sich 3 Ausgaben BÖRSE ONLINE zum Vorteilspreis

Lesen Sie die aktuelle Ausgabe von BÖRSE ONLINE jetzt gleich im Aktions-Abo zum Vorteilspreis und profitieren Sie von über 35 Jahren Börsenerfahrung:

Sie erhalten 3 digitale Ausgaben für 9,90 Euro statt 17,40 Euro.

Jetzt einsteigen