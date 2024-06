Die Aktie dieser Beteiligungsgesellschaft ist nach oben ausgebrochen. Analysten trauen dem Small Cap noch viel Potenzial zu



Die Aktie dieser Beteiligungsgesellschaft, die wir in BÖRSE ONLINE schon mehrmals vorgestellt und empfohlen haben, ist endlich aus dem Seitwärtstrend nach oben ausgebrochen und könnte jetzt charttechnisch getrieben weiter zügig Richtung 40 Euro zulegen. Das Beteiligungsunternehmen aus Frankfurt investiert in margen- und wachstumsstarke Technologiefirmen. Schwerpunkt der Beteiligungen ist der deutsche Mittelstand. Die Gesellschaft steigt früh ein und begleitet die Töchter danach langfristig, bis sie nachhaltig und profitabel wachsen.



Zwei Kerninvestments hält die Firma momentan im Bestand

(…) Das Geschäft brummt. Der Umsatz im ersten Quartal legte um 28,7 Prozent zu. (…) Die Zahlen zum ersten Quartal fielen ebenfalls erfreulich aus. Umsatz und bereinigter Gewinn (Ebitda) stiegen jeweils um 18 Prozent. In den kommenden zwei Quartalen soll sich das Wachstum nach Einschätzung des Firmengründers und Vorstandschefs beschleunigt fortsetzen. Saisonbedingt verzeichne die eine große Tochterfirma im zweiten und dritten Quartal das höchste Geschäftsvolumen. Zudem sei der Auftragsbestand bei dem anderen Standbein solide, so der Firmenlenker.



Über 150 Prozent Kurspotenzial

(…) Auch Analysten von Montega sind sehr zuversichtlich für die Aktie. Die Beteiligungsfirma verfüge über signifikante Finanzierungskapazitäten für neue Übernahmen, die das dynamische Wachstum weiter ankurbeln könnten. Ihr Kursziel liegt aktuell bei 71 Euro — ein Kurspotenzial von über 150 Prozent.



Welche die zwei Kerninvestments dieser Beteiligungsgesellschaft sind und um welchen HotDeal es sich hier handelt, lesen Sie in der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.



