Der Pharmakonzern liefert Prognoseerhöhungen in Serie. Noch hinkt der Aktienkurs der guten operativen Entwicklung hinterher. Mutige ordern mit Hebel.

Der Pharmakonzern verfolgt eine Bolt-on-M&A-Strategie: mit kleineren Übernahmen die eigene Pipeline laufend verstärken. So sichert sich das Unternehmen Wachstum. Am Geld wird es nicht scheitern, denn das Geschäft brummt. Mit der Übernahme eines Hoffnungsträgers im Februar hat der Konzern schon einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung geschafft.

Von Januar bis März legte der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 10 Prozent auf 11,8 Milliarden Dollar zu. Regional betrachtet hat der chinesische Markt einen starken Beitrag geleistet. Die Region gilt als Wachstumstreiber. Dort setzte der Pharmakonzern im 1. Quartal eine Milliarde Dollar um, was einem Anstieg von 31 Prozent entspricht. Noch besser als der Umsatz entwickelte sich der Gewinn. Operativ verdiente das Unternehmen mit 3,37 Milliarden Dollar 29 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Call könnte sich mehr als verdoppeln

Mit dem guten Jahresauftakt hob das Management gleich auch noch die Jahresprognose an. Die Notiz, die seit einem Jahr seitwärts läuft, reagierte mit einem Sprung. Mutige positionieren sich mit einem klassischen Call. Wird das Kursziel der Analysten erreicht, würde sich der Call mehr als verdoppeln.

Um welchen Pharmakonzern es sich handelt, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von €uro am Sonntag.

