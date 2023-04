Die Welt ist im Umbruch, neue Megatrends bewegen schon jetzt die Kurse. Auf welche Aktien Sie bei Klimaschutz, Gesundheit, Cybersicherheit und KI setzen sollten.

Die Welt im Jahr 2045. Energiekrise, Überbevölkerung, Umweltzerstörung haben das Leben der Menschheit zerrüttet. Viele suchen Zuflucht in einer digitalen Parallelwelt. Das ist die Zukunftsvision, die der Schriftsteller Ernest Cline in seinem von Steven Spielberg verfilmten Roman „Ready Player One“ kreiert hat. Hollywood liebt finstere Zukunftvisionen. Börsianer ticken anders.

Wer Geld in Aktien steckt, ist chronischer Optimist. Die grundlegende Überzeugung: Trotz aller Rückschläge und Krisen wird sich der Fortschritt durchsetzen, wird die Wirtschaftskraft wachsen und sich damit auch die Lebensqualität der Menschen verbessern. Wer mit Aktien Gelöd verdienen will, muss kein. Hellseher sein. Die großen Trends entfalten sich meist über sehr lange Zeiträume und werden früh sichtbar.

Die Herausforderung für Börsianer besteht darin, die wirklichen Gewinner der großen, lang laufenden Trends zu identifizieren. Je dynamischer ein Trend ist, desto intensiver ist der Wettbewerb. Pioniere werden schnell zu Riesen, dann aber oft von neuen Herausforderern verdrängt. Das öffnet zwei Wege. Der offensive Ansatz: gezielt auf Aktien einzelner Unternehmen mit Zukunftspotenzial setzen. Oder, als defensivere Alternative, breit gestreut über Indexprodukte und Baskets investieren.

Die Redaktion stellt im neuen Heft Investments zu vier Themen vor, die langfristig das Leben der Menschheit bestimmen dürften und darum überdurchschnittliche Renditechancen bieten sollten.

Weitere Themen im Heft:

Premium aus der zweiten Reihe

Krise? Welche Krise? Die Geschäfte der Luxusanbieter laufen prächtig, die Aussichten sind rosig. Und es gibt weitaus mehr als die großen Namen wie LVMH, Kering oder Richemont. €uro am Sonntag hat nach den verborgenen Perlen des Boomsegments gesucht – und attraktive Aktien gefunden (S.26)

Wieder beflügelt

Die Turnaround-Story beim Modeschmuckkonzern ist voll im Gang. Anleger können gehebelt investieren (S.30)

Jahreshoch in Sicht

Eine neue europäische Verordnung soll für Rechtssicherheit sorgen. Derweil steigt der Bitcoinpreis in Richtung Jahreshoch (S.32)

Kleine Fächer – großer Schutz

Neben Banken bieten zunehmend auch externe Anbieter sichere Verwahrorte für Wertsachen an. Wir haben getestet, wer was besonders gut kann (S.36)

Notwendiger Befreiungsschlag

Erleichtert feiert die Börse den Milliardendeal dieses Wohnimmobilienriesen. Die Risiken im schwierigen Markt bleiben hoch, die Aktie ist jedoch günstig zu haben (S.44)

