Was erwartet Anleger im neuen Jahr, wo gibt es Chancen? Der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock wagt den Blick voraus



Das vergangene Jahr stand im Zeichen steigender Kurse. Börsenindizes in den USA

profitierten von den großen Techkonzernen, die dank der Euphorie um künstliche Intelligenz anzogen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 erklomm sein mehr als drei Jahrzehnte altes Rekordhoch, der DAX durchbrach zum ersten Mal die Marke von 20.000 Punkten.



Der Start in das neue Jahr fällt weniger schwungvoll aus. Aus Sicht der Blackrock-Experten sehen sich Investoren zudem mit einem ungewöhnlichen Umfeld konfrontiert, inklusive einer Abkehr vom typischen Konjunkturzyklus. Die Gemengelage wirkt sich auch auf die Geldanlage aus: Etablierte Strategien wie das 60/40-Portfolio aus Aktien und Anleihen werden infrage gestellt, weil Staatsanleihen als Absicherung weniger verlässlich geworden sind. Stattdessen appelliert Blackrock für eine breitere Aufstellung von Portfolios, auch durch Diversifikation über Assetklassen abseits der Aktienmärkte, sowie die stärkere Fokussierung auf einzelne Themenbereiche.



Ein solcher bleibt künstliche Intelligenz (KI), bereits im vergangenen Jahr ein Kurstreiber. Der zunehmende Ausbau wirkt sich auch auf andere Sektoren aus und eröffnet dort Chancen. Weil Firmen aus den USA bei Entwicklungen rund um KI besonders profitieren, bleibt Blackrock für US-Aktien zuversichtlich gestimmt.



Welche Sektoren, Regionen und Anlageklassen im neuen Jahr noch Chancen bieten und wo Vorsicht geboten ist, lesen Sie in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag – DER Finanzzeitung mit dem EXTRA am Wochenende für Digitalabonnenten!



Weitere Themen im Heft:

Dämpfer nach dem Quantensprung

Aussagen von Nvidia-Chef Jensen Huang zur Zukunft der Technologie lassen die Aktienkurse einbrechen. Dem ging allerdings eine massive Rally voraus (S.6)



Kräftiger Umsatzsprung

Die Geschäfte dieses Unternehmens liefen 2024 überraschend besser als erwartet, was die Aktie mächtig anschiebt. Für Euphorie ist es aber noch etwas zu früh (S.8)



Sportliche Ambitionen

Disney und FuboTV fusionieren ihre Live-Streamingangebote - das könnte sich auszahlen (S.14)



Sorgen die USA für einen Kollaps der Ölpreise?

Eine Ausweitung der Förderung könnte die OPEC-Staaten zu einer Gegenreaktion veranlassen (S.38)



2025 - Boomjahr der Versicherer

Allianz, Munich Re & Co könnten im Jahr 2025 den Bankaktien bei der Performance den Rang ablaufen. Denn vieles spricht mittlerweile für eine bessere Aktienkursentwicklung bei den Versicherern (S.44)



