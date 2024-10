Finanzprofis sind so zuversichtlich wie lange nicht und setzen noch stärker auf Aktien. Dabei haben sie aber einen ganz bestimmten Fokus

In nicht einmal zwei Wochen wählen die USA einen neuen Präsidenten. Das Rennen zwischen Donald Trump und Kamala Harris ist erwartungsgemäß eng. Der Ausgang der Wahl dürfte den wirtschaftlichen und geopolitischen Kurs der größten Volkswirtschaft beeinflussen. Die Unsicherheit bezüglich des Wahlausgangs ist entsprechend hoch. Dazu schwelen weiterhin Krisenherde, unter anderem in der Ukraine sowie dem Nahen Osten.

Die Finanzprofis zeigen sich dennoch zuversichtlich. Eine Umfrage der Bank of America enthüllt: Fondsmanager weltweit sind so optimistisch wie seit Jahren nicht mehr, trotz bereits gut gelaufener Börsen und geopolitischer Risiken. Dazu tragen unter anderem die Zinswende in den USA und die Erwartung einer sanften Landung der Wirtschaft bei. Auch China ist nach Monaten der Tristesse wieder heiß. Die jüngst angekündigten Konjunkturmaßnahmen und die unterdurchschnittliche Entwicklung der dortigen Aktienmärkte locken Investoren wieder an.

Die Fondsmanager positionieren sich entsprechend: Aktien bleiben dabei die Anlageklasse der Wahl, während Anleihen deutlich an Attraktivität verloren haben. Dazu halten die Investoren weniger Kapital zurück, die Cashquote sinkt. Auch bei den durch KI-Euphorie getragenen „Glorreichen Sieben“ erwarten die Fondsmanager weiter Wetten auf steigende Notierungen.



Mehr zum Optimismus der Fondsmanager sowie die passenden Investments lesen Sie in der Top-Story der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag – der Finanzzeitung mit dem MEHR am Wochenende für Digital-Abonnenten.



Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Gewinn auf der Überholspur

Dieser Elektroautobauer fährt im abgelaufenen Quartal mehr Gewinn ein als erwartet und nimmt sich für das kommende Jahr viel vor. Investoren reagieren begeistert (S.6)



Schattenseite des Erfolgs

SAP sieht sich auf langfristigem Wachstumskurs, steht aber nun vor einem gewichtigen Problem (S.10)



Sanofi vor Milliardendeal

Die Franzosen bekommen grünes Licht für den Verkauf der Opella-Sparte. Doch es gibt harte Auflagen (S.14)



Wieder gute Aussichten

Eine milliardenschwere Übernahme lässt Hoffnung auf ein Comeback des Batteriemetalls Lithium aufkeimen (S.36)



Diamanten unter Druck

Diamanten aus dem Labor krempeln den Markt gewaltig um und stellen die Branche vor Herausforderungen. Wo sich für Anleger Chancen ergeben (S.42)

€uro am Sonntag: Über 25 Prozent sparen im Aktionsabo!

Behalten Sie die Börsenwoche stets im Blick: €uro am Sonntag zeigt Ihnen, was die Märkte bewegt und was das für Ihr Geld bedeutet. Pünktlich zum Sonntag erhalten Digitalabonnenten ein zusätzliches Update mit allen relevanten News nach Redaktionsschluss sowie den Schlusskursen aus Deutschland und den USA in Euro.



Testen Sie noch heute 3 digitale Ausgaben €uro am Sonntag im Aktionsabo zum Vorteilspreis von 9,90 Euro. Sie sparen über 25 Prozent.



Jetzt das MEHR am Wochenende sichern