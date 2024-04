Neun renditeträchtige Börsenstrategien von supersicher und genial einfach bis hochprozentig ausgefuchst



Immer neue Rekorde an den Finanzmärkten, bei Aktien, Bitcoin, Gold. Einerseits. Immer neue Warnungen vor zu hoch bewerteten Aktien, sogar vor einer Blase (…) auf der anderen Seite. Es ist nicht leicht, sich derzeit ein Bild von den Märkten zu machen.

Da wird oft die fehlende Marktbreite beklagt, weil vor allem wenige Megakonzerne die Börse anschieben — nicht nur in den USA.



Auf der anderen Seite zeigt der Anteil der Aktien über der 200-Tage-Linie eine gesunde Marktbreite gerade in Deutschland und Europa, wie die HSBC errechnet hat.



€uro präsentiert Top-Anlageideen: neun Strategien vom Einsatz besonders sicherer Zertifikate bis zum System mit spektakulären Renditechancen.



Gutes Umfeld

Wenn unser Einkaufszettel schon dominiert wird von Ideen zu Aktien, Fonds und Zertifikaten mit Aktien als Basiswert, dann sollte das grundlegende Umfeld für Dividendenwert stimmen. (…) Wir bewerten die Liquidität des globalen Finanzsystems und schauen uns an, was die Experten von Warburg Research zur Zinswende sagen. (…)



Acht Prozent Dividendenrendite

Bald wieder sinkende Leitzinsen sind ein Weckruf, sich spätestens jetzt schöne Dividendenrenditen zu sichern. Dies umso mehr, als Aktien mit nachhaltigen und im Idealfall wachsenden Ausschüttungen typischerweise im Fall von Marktkorrekturen das Depot stabilisieren. Hier haben wir zwei mögliche Investment-Shopping-Ideen auf den Einkaufszettel gepackt: zum einen fünf Dividenden-Knaller, die hohe Ausschüttungsrenditen von meist acht Prozent und mehr bieten.



Und zum anderen fünf Ausschüttungswunder, die ihre Dividende jedes Jahr um zehn Prozent und mehr zu steigern verstehen. (…)

Im Schnitt neun Prozent Zinskupon

Wir haben uns für eine Aktienanleihestrategie entschieden, die im Schnitt Kupons von rund neun Prozent bringt. (…)







Investment verfünffachen

Wer sein Geld vervielfachen will, für den haben wir ein Anlagesystem mit einem Kern aus Aktien und Anleihen, zu denen wiederum Gold und Bitcoin treten — aber nur, wenn sie ein schönes Kursmomentum aufweisen.



Lesen Sie alles zu diesen und weiteren Strategien - aufgeteilt in viele interessante Einzelstories – jetzt in der neuen Ausgabe von €uro.







Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Auge um Auge, Zoll um Zoll

In der Wirtschaft- und Handelspolitik weichen die US-Präsidentschaftskandidaten weit voneinander ab. Welche Folgen das für europäische Unternehmen hat (S.22)



Der globale DAX

Wie viel der Leitindex mit dem Standort Deutschland zu tun hat und wie seine Chancen jetzt stehen (S.70)



Potenzial der zweiten Reihe

In den vergangenen beiden Jahren hatten es Small Caps nicht leicht. Dieses Jahr könnte sich das ändern. Fünf aussichtsreiche Aktien aus dem SDAX (S.74)



Richtig verbunden

Die „Magnificent Seven“ aus den USA kennen alle. Doch auch in Europa und Japan dominieren Schwergewichte den Börsenerfolg. Die Redaktion hat die Glorreichen Zehn des Globus herausgesucht (S.86)



Turmhohe Gewinne(r)

Optimale Girokonten, hohe Guthabenzinsen, guter Kundendienst. €uro hat die Geldinstitute getestet: Welche ist die beste Bank im Land, welche sind die beliebtesten (S.108)

€uro – Das Magazin für Wirtschaft und Geld

€uro verknüpft wirtschaftspolitische Entwicklungen mit Berichterstattungen von Unternehmen und gibt ausgewogene Anlageratschläge sowie clevere Tipps zu Steuer- und Versicherungsfragen.

Ob Anlagestrategien, Steuertipps oder Tests zu Finanzprodukten - €uro liefert Ihnen die Informationen, die Sie brauchen.



Testen Sie €uro jetzt zum Vorteilspreis im Probeabo: Sie erhalten 3 digitale Ausgaben für 15,99 € statt regulär 23,97 €.



Jetzt testen