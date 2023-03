Nach Skandalen und Milliardenverlusten haben Anleger die Bank fast abgeschrieben. Vielleicht zu früh. Gelingt die Trendwende, kann sich die Aktie schnell verdoppeln

Die Kurse von Bankaktien steigen überall in Europa an. Überall? Nein, in der kleinen Schweiz zeigt sich ein konträres Bild. Die Aktie der Bank fällt von einem Tief zum nächsten. Hinter vorgehaltener Hand wird am Zürcher Paradeplatz eine Pleite der zweitgrößten eidgenössischen Bank angesprochen. Die Turnaround-Wette ist so gesehen ein heißer Deal mit Risiko auf Totalschaden.

Doch die Bank wird an der Börse mit umgerechnet elf Milliarden Euro bewertet. Der Börsenwert wird durch das Schweizer Bankgeschäft abgedeckt, das 2022 rund 1,5 Milliarden Franken verdiente. Die restlichen Aktivitäten gibt es gratis dazu. Die Erwartungen sind niedrig. Schon eine gute Nachricht zur Restrukturierung kann der Aktie Auftrieb geben. Der Wert ist in der Schweiz handelbar, kann hierzulande aber auch über Broker wie Lang & Schwarz erworben werden. Sie eignet sich nur für sehr risikobereite Anleger.

Um welchen Hot Deal es sich handelt und wie hoch die Kurschancen aktuell sind: Jetzt in der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Rekordergebnis und große Pläne

Dieser Handelskonzern mit den Schwerpunkten Agrar, Technik und Energie glänzt mit Rekordzahlen und plant einen großen Deal (S.24)

Hohe Dividende und viel Fantasie

Aktionären dieser Beteiligungsfirma winkt eine stattliche Dividende. Die stark unterbewertete Aktie hat aber noch mehr zu bieten. Ein möglicher Börsengang der Tochter Selfio verspricht viel Fantasie (S.26)

Läuft bei euch

Das Marktumfeld für die Rückversicherungsbranche ist derzeit hervorragend, und das dürfte noch länger so bleiben. Mit welchen Aktien Anleger profitieren können (S.30)

Höhere Kursziele

Dieser Autovermieter will für das erfolgreiche Jahr 2022 eine höhere Dividende zahlen. Zur regulären Gewinnausschüttung spendiert der Konzern eine stattliche Sonderprämie. Anleger sind begeistert (S.34)

Shoppen und investieren

Unternehmen mit starkem Markennamen sind in schwierigen Zeiten gefragt. Auch an der Börse. Zehn aussichtsreiche Aktien aus Europa und den USA (S.36)

Werden Sie zum Selbstentscheider über Ihre Finanzen

Seit über 35 Jahren vermittelt BÖRSE ONLINE jede Woche unabhängige und profunde Informationen für eine erfolgreiche Investmentstrategie, bewertet Chancen sowie Risiken und stellt die besten Anlageideen vor. Lesen Sie jetzt 8 digitale Ausgaben BÖRSE ONLINE für 32,00 Euro statt 43,20 Euro und werden Sie zum Selbstentscheider über Ihre Finanzen.

Jetzt Angebot sichern