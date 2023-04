Das Edelmetall konsolidiert zwar noch. Der nächste Ausbruch sollte aber nur eine Frage der Zeit sein. Ziel: ein neues Allzeithoch

Pest oder Cholera – die Wahlmöglichkeiten, die die US-Notenbank für die kommenden Monate hat, sind nicht allzu verlockend. Die Inflation bleibt nach wie vor ein Problem. Eigentlich müsste die Fed die Zinsen weiter anheben. Doch der Fall Silicon Valley Bank hat gezeigt: Die bisherigen Maßnahmen der Fed sind nicht spurlos an der Wirtschaft, genauer gesagt an der Finanzwirtschaft, vorbeigegangen. Die Risse im Finanzsystem sind nicht zu übersehen. Und weitere Zinsanhebungen könnten einen Flächenbrand bei den Banken auslösen. Was tun?

Dieses Edelmetall könnte die Lösung sein

Doch so oder so: Die Zeiten aggressiver Zinsschritte sollte der Vergangenheit angehören. Zu groß ist die Sorge vor einer weiteren Finanzkrise. Der Preis des Metalls hat dies mit einem deutlichen Anstieg quittiert. Aktuell verabschieden sich diejenigen wieder aus dem Edelmetall, die nur aus Sorge vor einer raschen Eskalation der Bankenkrise investiert hatten. Doch die Zahl derer, die das Edelmetall vor allem wegen des Richtungswechsels in der Notenbankpolitik kaufen, dürfte wachsen. Und das wiederum dürfte den Preis in den kommenden Wochen und vermutlich Monaten beflügeln.



Um welches Edelmetall es sich handelt und wie viele Gewinn noch drin sind, erfahren Sie jetzt in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag.

Weitere Themen im Heft:

Die Bilanzen bleiben im Fokus

Wie dünn der Boden im Finanzsystem trotz des Eingreifens der Behörden ist, zeigt die Attacke auf die Deutsche Bank. Warum es in den Tiefen weiter gärt (S.22)

Reform trotzt Widerstand

EU-Staatsanleihen werfen wieder Zinsen ab. Vorsichtige Anleger favorisieren jedoch Bonds von Ländern, die ihre Pensionssysteme reformieren. Deren Ratings bleiben dann stabil (S.24)

Down Under strebt nach oben

Die USA und Europa schrammen 2023 wohl knapp an einer Rezession vorbei. Die Wirtschaft des fünften Kontinents boomt und ist für Anleger attraktiv (S.26)

Wachstum voraus

Analysten hatten sich von dieser IT-Security-Firma zwar mehr erhofft. Doch die langfristigen Perspektiven sind intakt (S.28)

Keine Geschenke machen

Im Frühjahr beginnen viele Bürger ihre Einkommensteuererklärung. 25 Tipps für Arbeitnehmer, Selbstständige und Familien, um möglichst viele Abgaben zu sparen (S.34)

