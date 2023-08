Künstliche Intelligenz (KI) ist einer der wichtigsten Trends der Zukunft. Ob in der Industrie, im Gesundheitswesen oder im Metaverse: KI-Anwendungen sind überall zu finden und bieten enorme Potenziale für Innovation und Wachstum.

Erst kürzlich hat die Firma Baidu ein Tool präsentiert, das es für jedermann möglich macht, einen künstlichen KI-Video-Doppelgänger von sich zu erstellen. Hierzu muss man lediglich ein kurzes Video von sich selbst in das Tool laden und 30 Minuten später spuckt das System den Doppelgänger aus. KI-Anwendungen dieser Art werden sich laut Experten zukünftig rasant weiterentwickeln.

Auch Börsenexperte Florian Söllner ist der Meinung: „ChatGPT war nur die erste Welle. Der Boom wird die nächsten zehn Jahre weitergehen.“ Nvidia habe dabei ein Alleinstellungsmerkmal und Google, Microsoft und Amazon würden mit ihren Cloud-Angeboten „stark profitieren“.

Zukunftsstarke Aktien

Bei all der KI-Euphorie bleibt jedoch die Frage, welche Unternehmen nur kurzfristig von dem Hype profitieren und welche hingegen auch zukünftig stark wachsen werden. Es gibt eine Kennzahl, die verrät, welche Aktien Wachstumspotenzial haben: das Price-/Earnings to Growth Ratio (kurz: PEG-Ratio). Diese Kennzahl setzt das Kurs-Gewinn-Verhältnis ins Verhältnis zum Gewinnwachstum. Aktien, die ein PEG von unter 1 haben, sind deutlich unterbewertet und haben in der Theorie ein großes Kurspotenzial.

So weist Meta trotz der beeindruckenden Rallye der vergangenen Monate eine PEG-Ratio von 0,88 auf. Und auch die PEG für 2024 signalisiert: Hier ist noch Luft nach oben. Der Social-Media-Konzern betreibt nicht nur populäre Plattformen wie Facebook, Instagram oder WhatsApp, sondern auch Oculus, den Marktführer für Virtual-Reality-Headsets. Meta hat sich zum Ziel gesetzt, das Metaverse zu erschaffen – eine virtuelle Welt, in der Menschen, Objekte und Informationen miteinander vernetzt sind.

Auch bei dem größten Onlinehändler der Welt sehen die Analysten von Bloomberg deutliches Wachstumspotenzial. Amazon hat ein PEG-Ratio von 0,61 und liegt somit ebenso deutlich unter dem Grenzwert 1.

Jetzt einsteigen

Das große Potenzial des KI-Marktes ist für Anleger sehr spannend. Aus diesem Grund hat die Redaktion von BÖRSE ONLINE den Megatrend mit einem Index investierbar gemacht. Der KI Index von BÖRSE ONLINE bündelt 19 Unternehmen, die von und mit künstlicher Intelligenz profitieren und bei denen ein Effekt der Technologie aller Voraussicht nach auch nachhaltig zu spüren sein wird. Zum ausgewählten Aktienkorb gehören unter anderem Nvidia, Baidu, Perion, Amazon und AMD.

Zum KI Index

So setzen Sie nicht nur auf einzelne Player, sondern auf die Entwicklung des Gesamtmarktes und nehmen das große Potenzial des Megamarktes in Ihr Depot auf. Investieren ist denkbar einfach und funktioniert über das passende Index-Zertifikat mit der WKN DA0ABV. Das Zertifikat bildet den Kursverlauf nahezu eins zu eins ab. Wer mit mehr Risiko investieren möchte, kann auf die entsprechenden Hebel-Zertifikate zurückgreifen.