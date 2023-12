Der Onlineriese liefert immer mehr Ware selbst aus. Der Post flattert dagegen ein Rüffel der Bundesnetzagentur ins Haus



Wer bringt’s, die Post oder Amazon? Immer mehr Pakete und Päckchen liefert der US-Konzern selbst aus. Der Onlineriese setzt damit den Platzhirsch Deutsche Post DHL zunehmend unter Druck, so aktuelle Zahlen der Bundesnetzagentur.



Der Marktanteil von Amazon liegt demnach zwischen 15 und 25 Prozent. Damit ist der Konzern die klare Nummer 2 im deutschen Markt. DHL hat zwar noch einen deutlichen Vorsprung und liegt bei über 40 Prozent Marktanteil. Doch der Vorsprung schrumpft zusehends. Konkurrenten wie Hermes, UPS, DPD oder GLS kommen nur auf fünf bis 15 Prozent.



Dabei hat der Onlineriese erst 2015 seinen Zustelldienst gestartet und ist erst seit 2016 als Postdienstleister eingetragen. Der Geschäftszweig ist in den vergangenen Jahren jedoch rasant gewachsen und soll das auch weiterhin tun. (…)



Was ihnen dabei zugute kommt, ist der wachsende Onlinehandel. Im vergangenen Jahr wurden hierzulande 4,25 Milliarden Pakete verschickt. In diesem Jahr soll die Zahl auf 4,39 Milliarden ansteigen.



Keine Konkurrenz muss die Post dagegen beim Briefgeschäft fürchten. Allerdings schrumpft es wegen der Digitalisierung, im letzten Jahr um 2,2 Prozent. Dagegen nehmen die Beschwerden über die Post zu.



