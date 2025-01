Mit der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump am 20. Januar ändern sich die Rahmenbedingungen der Wirtschaft weltweit. Mit welchen Aktien Anleger von der neuen US-Politik besonders profitieren können



Der Termin ist in der Verfassung genau festgelegt: Am 20. Januar um zwölf Uhr mittags beginnt die vierjährige Amtszeit eines US-Präsidenten. Börsianer erwarten vom kommenden Amtsinhaber positive Impulse. Niedrigere Steuern, weniger Regulierung — Donald Trump hat im Wahlkampf die wichtigsten Punkte vom Wunschzettel der Wall Street berücksichtigt.

Trump polarisiert. Seine Gegner sehen ihn als Gefahr für die Demokratie. Seine Begeisterung für Schutzzölle, Attacken auf die Unabhängigkeit der Notenbank und massenhafte Ausweisungen von illegalen Arbeitern könnten die Wirtschaft der USA schwächen und die Inflation anheizen. Börsianer setzen darauf, dass Trump trotz seiner oft scharfen Rhetorik nicht so weit gehen wird, dass der Aufwärtstrend der Aktienmärkte in Gefahr gerät. In seiner ersten Amtszeit hatte er Rekordstände der Indizes immer wieder als Beleg für den Erfolg seiner Präsidentschaft propagiert.



Trump-Gewinner

Investmentstrategen erwarten ein gutes Jahr für den amerikanischen Aktienmarkt. Das durchschnittliche Kursziel für den S&P 500 zum Jahresende 2025 liegt laut Daten des Finanzdiensts Bloomberg bei 6.500 Punkten. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund zehn Prozent. Einige Branchen und Einzelaktien sollten deutlich größeres Potenzial haben.



Viele Entscheidungen des US-Präsidenten bewegen die Aktienkurse rund um den Globus. Die Redaktion hat darum neben amerikanischen Trump-Gewinnern internationale Aktien herausgesucht, die von der neuen US-Regierung profitieren sollten. Auch einige Titel aus Deutschland dürften zu den Gewinnern zählen. Welche das sind, lesen Sie in der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Aufspaltung rückt näher

Abgesehen von der hohen Dividende ist die Aktie dieses Spezialchemiekonzerns ein Trauerspiel. Das missfällt wohl auch dem Großaktionär. Nun werden die Strukturen gestrafft (S.28)



Schnäppchenpreis!

Nach Bekanntgabe der Neunmonatszahlen ging der Aktienkurs dieser Baumarktkette in die Knie. Eine günstige Einstiegschance: Die Bewertung rechtfertigt auf jeden Fall höhere Kurse (S.30)



Günstiger Rückversicherer

Rückstellungen könnten das Ergebnis fürs vierte Quartal verhagelt haben. 2025 soll die Wende kommen. Steigende Preise und strenge Kostenkontrolle dürften die Gewinnsituation beflügeln (S.36)



Ein neuer Welt-ETF

Weltweit anlegende Indexfonds gibt es viele. Dieser ETF setzt auf eine neue Nachbildungsmethode, die höhere Renditen bringen soll (S.44)



Im Frühling soll die Kasse klingeln

Vier Positionen auf Öl sowie die Edelmetalle Gold und Silber laufen zwischen dem 17. März und dem 4. April aus. In dieser Zeit sind Gewinne zwischen 75 und 124 Prozent drin (S.48)



