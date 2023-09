BÖRSE ONLINE orientiert sich bei deutschen Aktien nicht unbedingt an den Kurszielen von Analysten. Aber wenn sie die Einschätzung unterstreichen — warum nicht! Die Experten von Warburg Research sehen bei diesem deutschen Nebenwert ein Potenzial von gut 25 Prozent. Die Kollegen von Hauck Aufhäuser gehen sogar noch weiter und erhöhen ihr Ziel in einer aktuellen Studie auf plus 70 Prozent.

Was steckt dahinter? Das Unternehmen produziert Sattelkupplungen, Stützwinden, Hub- und Senksysteme sowie Achssysteme. Ohne diese Produkte ist ein reibungsloser Betrieb von Nutzfahrzeugen wie Lastkraftwagen unmöglich. Neben der Herstellung von Komponenten bietet das Unternehmen auch Aftermarket-Services an, wie etwa Wartung und Reparatur, um die Kunden zu binden und stetige Einnahmen zu erzielen. Und seit der Übernahme der Achsproduktion von Daimler Truck im Jahr 2015 hat man sich das lukrative Geschäft der Truck- und Trailerachsen geangelt.

Aktuell gibt der Hersteller und Zulieferer für die Lkw-Industrie zudem im Markt für autonomes Fahren Gas. Bereits im Mai zeigte das Unternehmen auf der Messe Transport Logistic München seine neuesten Assistenzsysteme. Diese steigern die Flotteneffizienz und erleichtern die Arbeit der Fahrer.

Auf steigende Kurse setzen

Angesichts der guten Marktstellung können sich die Ergebnisse sehen lassen. Im ersten Halbjahr 2023 stieg der Konzernumsatz um 6 Prozent auf 672 Millionen Euro. Das operative Ergebnis legte sogar um 21,6 Prozent auf 61,7 Millionen Euro zu. Das Nettoergebnis machte einen Sprung um 18,9 Prozent auf 44,8 Millionen Euro, was einem Ergebnis pro Aktie von rund 3 Euro entspricht. Und damit sind wir bei der Bewertung: Die Aktie wird derzeit mit einem KGV von 7,9 bewertet, was angesichts der Ertragsstärke zu niedrig erscheint. Selbst ein noch tiefes KGV von 10 rechtfertigt ein Kursziel von 60 Euro, denn das Unternehmen dürfte seinen aktuellen Erfolgskurs fortsetzen. Das bedeutet einen Kursanstieg von über 25 Prozent. Um welche Aktie es sich handelt, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.

