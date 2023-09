Einmal kaufen, liegen lassen und nie mehr verkaufen – laut Börsenguru André Kostolany eine ideale Strategie, um mit Aktien zu Reichtum zu gelangen. Doch mit welchen Aktien funktioniert diese Strategie? BÖRSE ONLINE zeigt Ihnen 30 Titel für die Ewigkeit.

„Kaufen Sie Aktien, nehmen Sie Schlaftabletten und schauen Sie die Papiere nicht mehr an. Nach vielen Jahren werden Sie sehen: Sie sind reich.“ Dieses bekannte Zitat ist von Börsenguru André Kostolany und dessen Aussage wohl der Traum eines jeden Anlegers. Doch so leicht es sich anhört – diese Strategie funktioniert nur mit wenigen Aktien. Denn die Geschäftsmodelle der Unternehmen müssen so herausragend sein, dass diese mit hoher Wahrscheinlichkeit auch noch in den nächsten 100 Jahren Kurstreiber an den Börsen sind.

Die Redaktion von BÖRSE ONLINE hat 30 Aktien identifiziert, die das Potenzial für die Ewigkeit haben und sie in einem Index gebündelt. Im Aktien für die Ewigkeit Index sind die stärksten Unternehmen unserer Zeit vereint. Der Schwerpunkt liegt auf den Herstellern von Produkten, die immer wieder gekauft werden müssen. So sind Aktien von Nahrungsmittelherstellern, Lieferanten von Grund- und Rohstoffen sowie von Unternehmen aus der Gesundheits- und Technologiebranche im Index vertreten.

Börsenchampions für die Zukunft

Unter den Top-30-Aktien befinden sich etwa die Tech-Riesen Alphabet, Microsoft und Apple, führende Unternehmen aus der Lebensmittelbranche wie General Mills und Nestlé und die Einzelhandels-Schwergewichte Costco Wholesale und Walmart. Daneben reihen sich der Branchenführer der Luxusindustrie LVMH und der Konsumgüterkonzern Procter & Gamble ein.

Mehr erfahren

Mit dem BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index setzen Sie jetzt branchenübergreifend auf die Langzeitfavoriten der BÖRSE ONLINE-Redaktion. Investieren ist denkbar einfach: Mit dem Index-Zertifikat mit der WKN DA0ABN nehmen Sie nahezu eins zu eins am Kursverlauf teil. Sollten Sie mehr Risiko eingehen wollen, steht Ihnen eine Auswahl an Hebel-Zertifikaten zur Verfügung.

