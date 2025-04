Sind die Zeiten an den Börsen extrem, bedarf es besonderer Strategien. Welche Investments vom Crash profitieren

Mehr als 4.000 Tonnen Gold, verschanzt hinter dicken Wänden aus Stahlbeton: In dem Tresorgewölbe des Militärstützpunkts Fort Knox im US-Bundesstaat Kentucky lagert etwa die Hälfte der Goldreserven der USA. Oder sind viele der Barren längst verschwunden? Donald Trump will die Bestände persönlich inspizieren. „Wenn das Gold nicht da ist, werden wir sehr verärgert sein“, warnte der US-Präsident unlängst in einer Rede.

Der April könnte einen Wendepunkt in der modernen Wirtschaftsgeschichte markieren: Trump will große Teile der Welt mit Schutzzöllen von bis zu 50 Prozent überziehen. Sollten die angekündigten Schutzzölle umgesetzt werden, wäre das „der größte Angriff auf den Freihandel seit dem Zweiten Weltkrieg“, konstatiert Clemens Fuest, Präsident des Münchner Ifo-Instituts. Die Aktienmärkte sind geschockt. Nach Trumps Attacke brachen die Kurse weltweit ein. So extreme Verluste gab es zuletzt bei der Panik der Corona-Pandemie.

Der Gewinner der Krise ist Gold. Schon seit mehr als einem Jahr steigt die Notierung des Edelmetalls. Trumps Amtsantritt hat die Aufwärtsdynamik beschleunigt.

Auffallend: Während lange Zeit vor allem Zentralbanken Gold kauften, greifen jetzt auch institutionelle und private Anleger vermehrt zu. Allein im ersten Quartal sind mehr als 19 Milliarden Dollar in mit Gold hinterlegte Indexfonds geflossen, so viel wie zuletzt während der Pandemie.

Rezessionsgefahr

Trump hat von seinem Amtsvorgänger ein starkes Land übernommen. Die Wirtschaft der USA ist in den vergangenen Jahren deutlich kräftiger gewachsen als beispielsweise die der Eurozone. Inzwischen aber mehren sich die Warnsignale: Die Stimmung der Konsumenten in den USA fiel im März auf den tiefsten Stand seit vier Jahren, die Inflationserwartung stieg so stark wie seit 1993 nicht mehr. „Die Haushalte fürchten ein Wiederaufleben der Inflation durch Donald Trumps Zölle“, erklärt der Finanzdienst Bloomberg die Dynamik.



Die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Wirtschaft innerhalb der kommenden zwölf Monate in eine Rezession abrutscht, taxierten Volkswirte zuletzt auf 30 Prozent. Tendenz steigend. Die Investmentbank JP Morgan erhöhte ihre Prognose inzwischen auf 60 Prozent. Für das Negativszenario drohen den Aktienmärkten weitere Schmerzen. Nach Berechnung von Goldman Sachs sinken die Unternehmensgewinne im S&P 500 in einer Rezession im Schnitt um elf Prozent, die Kurse um 24 Prozent. Ein ebenfalls toxisches Szenario: eine Stagflation, also die Mischung aus stagnierender Wirtschaft und steigender Inflation.

Die Krisenwährung Gold wird in diesem Umfeld zu einer Fluchtburg

Es gibt aber auch Alternativen: Neue Ideen, wie Anleger in turbulenten Zeiten ihr Vermögen schützen können, lesen Sie in der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Schöne Aussichten für Anleger

Dieser Betreiber von Schönheitskliniken prüft den Verkauf seiner Handelstochter, für die es bereits Gebote geben soll. Das sorgt für Wachstumsfantasie, lässt Übernahmespekulationen neu aufleben (S.32)



Giganten im Ausverkauf

Wegen der geplanten Zölle von US-Präsident Donald Trump und einer weltweit drohenden Rezession haben die Magnificent Seven deutlich an Wert verloren. BÖRSE ONLINE zeigt auf, wo es bereits Kaufchancen gibt und von welchen Aktien Anleger besser die Finger lassen (S.36)



Die Zollbehörden sehen rot

Diese Modekette leidet unter der Billigkonkurrenz aus China. Nun wollen die USA und die EU dem Preisdumping Einhalt gebieten. Eine gute Nachricht für die ausgebombte Aktie (S.42)



Aktie auf Erfolgskurs

Die Aktie dieses DAX-Konzerns steht unter Strom: Mit einem K.-o.-Bull-Papier können Anleger von dieser Energie gehebelt profitieren (S.50)



Genuss trifft auf Innovation

Mit diesem ETF investieren Anleger weltweit in Unternehmen, die sich auf die Entwicklung und Produktion nachhaltiger Lebensmittel konzentrieren (S.54)

Sichern Sie sich 3 Ausgaben BÖRSE ONLINE zum Vorteilspreis

Lesen Sie die aktuelle Ausgabe von BÖRSE ONLINE jetzt gleich im Aktions-Abo zum Vorteilspreis und profitieren Sie von über 35 Jahren Börsenerfahrung:

Sie erhalten 3 digitale Ausgaben für 9,90 Euro statt 20,40 Euro.

Jetzt einsteigen