3 Billionen Dollar Börsenwert, Warren Buffetts Liebling und die wohl treuesten Kunden der Welt: Was steckt hinter dem Erfolgsmythos Apple? Und lohnt es sich, jetzt immer noch einzusteigen?

Apple läutete mit dem iPhone die Smartphone-Ära ein, die unser aller Leben von Grund auf revolutionierte. Nicht umsonst wird beim aktuellen KI-Hype mit ChatGPT vom neuen „iPhone-Moment“ gesprochen. Auch 16 Jahre nach der Einführung des iPhones ist der Erfolg des Tech-Konzerns unantastbar. Erst Ende Juni brach Apple alle Rekorde und knackte kurzzeitig den Börsenwert von über 3 Billionen Dollar. Bereits im schwierigen Jahr 2022 büßte die Aktie im Vergleich zu anderen Tech-Giganten am wenigsten ein.

Auch Börsenguru Warren Buffett beteuerte erst dieses Jahr auf der Aktionärsversammlung: „Es ist einfach ein besseres Unternehmen als jedes andere, das wir besitzen.“ Was also steckt hinter dem Erfolgsrezept von Apple und lohnt sich der Einstieg noch immer trotz über 190.000 Prozent Kursplus seit dem Börsengang?

Lohnt sich ein Einstieg?

Die Aktie liegt in diesem Jahr bereits mit 41 Prozent im Plus. Der Hauptgrund, warum das Unternehmen die 3 Billionen-Dollar-Marke knackte, liegt wohl vor allem in der ungebrochenen Begeisterung für Tech-Werte durch den Hype um KI. Der Konzern schrieb mit 394,33 Milliarden Dollar Umsatz und 99,8 Milliarden Dollar Nettoergebnis Firmengeschichte. Keine Frage: Der Aktienmarkt, insbesondere Tech-Werte, ist heiß gelaufen – Korrekturen sind möglich, vor allem da vieles von den weiteren Maßnahmen der Notenbanken abhängt. Auch die Bewertung von Apple liegt derzeit über dem KGV der vergangenen 10 Jahre von etwa 20.

Ein Sprichwort lautet: Der beste Zeitpunkt, um zu investieren, war vor zehn Jahren, der nächstbeste ist heute. Trifft das auch auf Apple zu? Wie die Redaktion von BÖRSE ONLINE die Entwicklung der Apple-Aktie einschätzt und ob ein Einstieg aktuell lohnt, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe.

Noch mehr Aktienanalysen und wertvolle Trading-Tipps

Lesen Sie die aktuelle Ausgabe von BÖRSE ONLINE jetzt gleich im BÖRSE ONLINE- Kennenlernangebot zum Vorteilspreis und profitieren Sie von über 35 Jahren Börsenerfahrung: Sie erhalten 12 digitale Ausgaben für 45,00 Euro statt regulär 64,80 Euro.

Jetzt einsteigen

Mit BÖRSE ONLINE sind Sie bestens informiert: Lesen Sie auf über 110 Seiten alles über Markt- und Aktienanalysen, Charttechnik, Handelsstrategien und Trading-Modelle sowie regelmäßige Porträts und Interviews mit Meinungsführern und Unternehmenslenkern. Der umfassende Datenbank-Teil enthält rund 600 deutsche Aktien und zahlreiche Auslandstitel und liefert Ihnen detaillierte Kennzahlen für Ihre Investmententscheidung.

Lernen Sie BÖRSE ONLINE jetzt kennen und sichern Sie sich 12 digitale Ausgaben zum Vorteilspreis.