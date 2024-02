Wie sieht nun die neue Rangliste auf dem Smartphone-Markt aus?

Apple hat es geschafft: Erstmals ist der kalifornische Konzern im vergangenen Jahr weltweiter Marktführer bei Smartphones geworden. Er verdrängte Samsung auf Platz 2. Die Koreaner hatten zuvor zehn Jahre lang den Sektor dominiert.

Sie verkauften im vergangenen Jahr weltweit 226,6 Millionen Geräte, Apple kam auf 234,6 Millionen – ein neuer Rekord. Auf den weiteren Plätzen landeten die chinesischen Hersteller Huawei und Xiaomi mit zusammen 13 Prozent, drei Prozentpunkte weniger als ein Jahr zuvor. Größter Aufsteiger mit einem Plus von 30 Prozent auf Rang 5 war der vor allem in Afrika aktive Anbieter Transsion.

Apple konnte 2023 gegen den Markttrend zulegen: Während der Gesamtmarkt um drei Prozent schrumpfte, steigerten die Kalifornier ihre Verkäufe um 3,7 Prozent. Die Koreaner hingegen verzeichneten ein Minus von 13,6 Prozent.



Der Zweikampf der beiden größten Smartphone-Hersteller hatte 2009 begonnen, als der Apple-Zulieferer Samsung mit dem ersten Galaxy auf den Markt kam. In der Folge konnte er stets mehr Geräte verkaufen als der Konkurrent und löste Nokia als Marktführer ab – bis zum letzten Jahr. Samsung zählt nach wie vor zu den Apple-Zulieferern. So verhandeln beide Konzerne derzeit angeblich über Oled-Displays aus Korea für eine neue Generation des iPhone SE.

Auch im europäischen Markt haben sich die Kalifornier vor dem Jahreswechsel an Samsung vorbeigeschoben.

Was die Daten des Marktforschers Canalys über den Smartphonemarkt aussagen und was Canalys für 2024 erwartet, lesen Sie in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag.

Wussten Sie´s? Das meistverkaufte Handy aller Zeiten ist weder von Apple noch von Samsung: Das Nokia 1.100 von 2003 kommt auf eine Stückzahl von 250 Millionen.



Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Megadeal unter US-Banken

Capital One schluckt Discover Financial und kann so zum ernst zu nehmenden Konkurrenten für die Kreditkartenriesen Visa und Mastercard werden (S.8)



Barclays schüttet zehn Milliarden Pfund aus

Trotz schwachem Schlussquartal haben die Briten ehrgeizige Rendite- und Kostenziele (S.11)



Firmenjäger auf der Lauer

Nach dem Übernahmeangebot von Novartis an Morphosys könnten weitere deutsche Konzerne auf die Kaufliste großer Investoren geraten (S.14)



Ein noch nie da gewesener Geldregen

Der Goldpreis hält sich weiter über 2000 Dollar. Doch die Minen kommen nicht ins Laufen. Es gibt aber gute Gründe, diese vernachlässigte Anlageklasse dennoch ins Portofolio zu holen. Der Sektor verspricht Dividenden, die es so bislang noch nie gab (S.39)



Die Null-Offensive: Angriff auf die USA

Mit einer neuen Strategie für Klimaneutralität will die EU grüne Technologien made in Europe fördern. Es lockt ein Marktvolumen von mehreren Hundert Milliarden Euro im Jahr (S.42)

