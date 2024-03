Nach 10 Jahren und Milliardeninvestitionen gibt Apple die Entwicklung eines selbstfahrenden E-Autos auf. Was dahinter steckt?

Seit 2014 haben sie daran gebastelt, Konzernchef Tim Cook hat zweistellige Milliardenbeträge in das „Project Titan“ gesteckt. Das perfekte Auto für morgen hatte er sich gewünscht – ein elektrisch angetriebenes, autonom fahrendes Mobil, ohne Lenkrad, aber mit sprachgesteuerter Navigation. So war jedenfalls der ursprüngliche Plan. Jetzt hat Apple nach Informationen des Finanzdienstes Bloomberg das Projekt eingestellt. Und fährt damit voraussichtlich besser. Offiziell gibt es noch keine weiteren Informationen dazu vom Techriesen aus Cupertino.

Naheliegend ist jedoch, dass Apple sein Knowhow und Geld lieber in Richtung künstliche Intelligenz (KI) lenkt, wo ein lukratives Geschäft winkt. Ein Großteil der Autoentwickler soll in die Abteilung für generative KI versetzt werden – das sind Programme wie ChatGPT, die neue Inhalte erzeugen können. Was mit den Hardware-Ingenieuren und Fahrzeugdesignern geschieht, ist noch unklar.

