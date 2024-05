Mit Zu- und Verkäufen optimiert dieser Maschinen- und Anlagenbauer sein Portfolio und hat so auch klar die Trendwende bei Umsatz und Gewinn eingeleitet – eine äußerst attraktive Anlage.

Es läuft wieder bei diesem Maschinenbaukonzern. Nachdem die ganze Branche ab 2022 in eine schlimme Flaute geraten war, zeichnet sich bei dem Konzern nun klar die Trendwende ab.

Der Auftragseingang erreichte im ersten Quartal einen neuen Rekordwert von rund 1,5 Milliarden Euro, und auch der Umsatz legte wieder zu — um 8,3 Prozent auf knapp 1,1 Milliarden Euro. Dass auch die Ebit-Marge im Jahresvergleich von 4,1 auf 4,9 Prozent gestiegen ist und der freie Cashflow sich verbessert hat, unterstützen das positive Bild des Unternehmens.

Man agiert weltweit und in den unterschiedlichsten Sparten, hat aber einen Schwerpunkt in der Automobilindustrie. Die lieferte mit ihren Bestellungen auch einen bedeutenden Anteil zum jüngsten Wachstum. Vor allem die robotergesteuerten Lackieranlagen sind gefragt, die zugleich auch immer umweltfreundlicher werden. Neuaufträge für rund 830 Millionen Euro in den ersten drei Monaten sind allein dieser Sparte zuzurechnen. Immer ein Auge und ein Ohr bei kleinen und mittelständischen Unternehmen hat die Redaktion von BÖRSE ONLINE. Und Sie damit immer die Chance auf eine neue, attraktive Investmentidee. Mit dem Aktionsabo für nur 9,90 Euro statt 17,40 Euro verpassen Sie keine Einstiegschance mehr.

Unterbewertung bedeutet Verdopplerpotenzial

Am Umsatzplus waren 4 der 5 Unternehmenssparten beteiligt, wobei die Division Industrial Automation Systems mit einem Zuwachs von 77 Prozent hervorstach. Das liegt vor allem an der Einbeziehung des 2023 erworbenen Automatisierungsspezialisten BBS, der Montage- und Testsysteme für Industriekunden aus der ganzen Welt anbietet.

Auch ein Tochterunternehmen, das in den Zukunftsbranchen E-Mobilität, Medizintechnik und erneuerbare Energien unterwegs ist, profitiert von dem Trend. Und mit der Übernahme des französischen Maschinenbauers Ingecal zum Jahreswechsel hat der Konzern sein Anlagenangebot für die Batterie-Industrie erweitert. Die Aktie ist aus Sicht der Redaktion weit von einer fairen Bewertung entfernt und hat auf Jahressicht Verdopplerpotenzial. Um welche Aktie es sich handelt, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.

Oder lesen Sie die aktuelle Ausgabe von BÖRSE ONLINE jetzt direkt im Aktions-Abo für 9,90 Euro.

Jetzt testen