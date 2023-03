Audi Bank, BMW Bank und Mercedes-Benz Bank haben Tagesgeld-Konten. Welches Angebot ist besser?



Die deutschen Luxus-Autobauer Audi, BMW und Mercedes-Benz haben über ihre Finanz-Töchter online geführte Tagesgeldkonten für Privatkunden. Allerdings: Kunden können bei der Mercedes-Benz Bank keine neue Konten mehr eröffnen: "Nach Prüfung unseres Produktportfolios haben wir uns entschieden, Tagesgeld- und Festzinskonten für Privatkunden komplett aus unserem Leistungsangebot zu nehmen. Dies betrifft die Produkte Tagesgeld Online, Tagesgeld Classic, sowie sämtliche Festzinskonten mit Laufzeiten von 3 Monaten bis 6 Jahren. Diese Produkte sind nicht mehr verfügbar. Kunden mit bestehenden Konten werden von uns diesbezüglich direkt kontaktiert", so die Bank auf ihrer entsprechenden Internetseite. Damit bietet sich nur noch ein Vergleich zwischen der Audi Bank, die zu Volkswagen Financial Services gehört, und der BMW Bank an.



Runde 1: Zinsen

Bei der Audi Bank gibt es 2,0 Prozent p.a. für Neukunden (ab dem 30. März 2,25 Prozent). Dieser Satz gilt für sechs Monate, danach gibt es den Zinssatz für Bestandskunden von aktuell 0,40 Prozent (ab dem 30. März 0,65 Prozent). Bei der BMW Bank gibt es nur einen Zinssatz für Bestandskunden von 0,50 Prozent pro Jahr.

Runde geht an Audi Bank





Runde 2: Zinseszins

Die Zinsgutschrift bei der Audi Bank erfolgt monatlich, bei der BMW Bank jährlich. Damit ist der Zinseszins-Effekt bei der Audi Bank deutlich besser.

Runde geht an Audi Bank



Runde 3: Beträge

Bei beiden Tagesgeldkonto liegt die Mindestanlage bei einem Euro, maximal können für den Neukunden-Zins bei der Audi Bank 50000 Euro angelegt werden, für darüber hinausgehende Beträge gilt der Satz für Bestandskunden. Bei der BMW Bank können bis zu 7,5 Millionen Euro angelegt werden.

Runde unentschieden





Runde 4: Sicherheit

Beide Banken unterliegen der gesetzlichen deutschen Einlagensicherung, die Einlagen bis zu einer Höhe von 100000 Euro pro Kunde absichert. Sie sind beide zudem freiwilliges Mitglied im deutschen Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. (BdB) und sichern so auch Einlagen, die über 100.000 Euro reichen, ab.

Runde unentschieden





Fazit: Insgesamt bietet das Angebot der Audi Bank für Sparer die attraktiveren Konditionen.

