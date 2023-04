Welche Strategie verfolgen Warren Buffett, Micheal Burry und Co? €uro am Sonntag hat die Depots der renommiertesten Investoren analysiert. Das sind die Favoriten

Es ist kompliziert. Sehr kompliziert. Vielleicht so kompliziert wie nie zuvor. Denn es sind vor allem kritische Fragen, die das Marktgeschehen derzeit dominieren: Wann kommt die Rezession und wie heftig wird sie? Die Deutsche Bank rechnet mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent. Was macht die Fed? Vermutlich nicht viel. Zu groß scheinen die Bemühungen zu sein, die Inflation in den Griff zu bekommen. Was denkt der Markt? Der traut den Währungshütern nicht und rechnet dennoch mit Zinssenkungen — entgegen den offiziellen Aussagen. Wie ist die Stimmung? Grauenvoll — das Sentiment an der Wall Street ist noch schlechter als 2008. Und vor allem: Was sollen Sie als Privatanleger jetzt machen?

€uro am Sonntag sagt: die Ruhe bewahren und schauen, was die Profis jetzt tun. Echte Profis, Weltklasse-Investoren, die teils über Jahrzehnte bewiesen haben, genau solche Momente zu meistern. Wir haben in die Depots von fünf solcher elitären Profis geschaut und zeigen, auf welche Aktien sie setzen und bei welchen Unternehmen sie gerade jetzt zuschlagen.

Wir zeigen, wie Warren Buffett jetzt anlegt. Wir zeigen, auf welche Aktien Michael Burry, Felix Baker und Steve Cohen setzen.

Wie diese Aktien-Gurus die schwierige Phase an der Börse nun meistern, das lesen Sie jetzt in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag

Weitere Themen im Heft:

„Besser als befürchtet“

Deutschlands Topkonzerne legen ihre Geschäftszahlen vor. Gute Ergebnisse könnten den DAX auf ein Rekordhoch hieven. Wer überraschen kann, was Analysten dem Index zutrauen (S.22)

Darauf können Börsianer einen heben

Mixgetränke und die große Vielfalt von Aperol bis Whisky machen die Launenbesserer begehrt, trotz Inflation und Rezessionsgefahr. Wo Anleger investieren (S.24)

Erfolgsstory vor der Zerreißprobe

Die Rufe nach einem Verbot der beliebten App Tiktok werden immer lauter. Doch der Kampf um die Plattform hat gerade erst begonnen. Wie könnte die Debatte ausgehen? Und wer könnte am ehesten von einem Verbot profitieren? (S.26)

Abkühlung tut gut

Knapp vor einem neuen Allzeithoch scheitert der Goldpreis. Doch die Konsolidierung kommt wenig überraschend und ist gesund (S.34)

Bald kalte Füße?

Ab 2024 sollen Öl- und Gaskessel aus deutschen Kellern weichen. Viele begrüßen das – wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Doch genau da hapert es (S.36)

Abgaben optimal erklärt

Bürgern winken im Schnitt 1072 Euro Erstattung, wenn sie Steuererklärungen rechtzeitig abgeben. 25 Tipps für Kapitalanleger, Immobilienbesitzer und Ruheständler (S.34)

