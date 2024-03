Infrastrukturaktien sind günstig, die Gewinne der Unternehmen steigen. Sie profitieren stark, wenn die Zinsen fallen.

Die Masten funken, die Leitungen liefern Wasser oder Strom, der Verkehr läuft zu Land, zu Wasser und in der Luft. Das passiert alles meistens ganz selbstverständlich, ist aber sehr wichtig, damit etwa die Wirtschaft funktioniert. Auch für Anleger ist Infrastruktur, wozu Versorger, Eisenbahnunternehmen, Funkturm-, Mautstraßen- oder Flughafenbetreiber zählen, ein interessantes Feld. Denn Aktien aus dem Bereich weisen einen wichtigen Vorzug auf: Sie gelten als relativ unempfindlich gegenüber der wirtschaftlichen Entwicklung.

Infrastrukturpapiere könnten gut geeignet sein, das Portfolio zu diversifizieren. So sollte es robuster im Fall von Rückschlägen sein. Das ist aber nicht alles, was zurzeit für diese Aktien spricht. Mit zweistelligem Gewinnwachstum hätten sich die Geschäfte von Infrastrukturfirmen 2023 ausgesprochen gut entwickelt, „während die Gewinne der breiten Unternehmenslandschaft stagnierten“, beobachtet Johannes Maier, Portfoliomanager für Infrastrukturaktien beim Vermögensverwalter Bantleon. Außerdem können Infrastrukturfirmen die Inflation in der Regel an ihre Kunden weitergeben. Die Weitergabe höherer Kosten funktioniere gut und unterstütze Gewinne in der gesamten Anlageklasse, heißt es vom Vermögensverwalter First Sentier Investors.

Guter Zeitpunkt zum Einstieg

Die Experten von First Sentier sehen die Papiere als attraktiv bewertet. Das bietet Raum für Kursgewinne. Dabei geht es auch um die Leitzinsen: Sie dürften jetzt in vielen Märkten einen Höhepunkt erreicht haben und könnten dieses Jahr wieder sinken. Davon müssten Infrastrukturaktien spürbar profitieren. Die Experten von First Sentier erwarten außerdem, dass Infrastrukturwerte wachsende Gewinne verzeichnen — dieses Jahr und darüber hinaus. Megatrends wie die Energiewende bieten Potenzial etwa für die Gewinne von Versorgern.

Mit Fonds und ETFs können Anleger breit gestreut in Infrastruktur investieren. Die Produkte, die die €uro-Redaktion vorstellt, investieren weltweit in Aktien aus dem Bereich. Der FTGF ClearBridge Infrastructure Value (ISIN: IE00BD4GTQ32) zum Beispiel legt in Aktien aus Sektoren wie Gas-, Strom- oder Wasserversorgung, Mautstraßen, Flughäfen, Eisenbahn und Kommunikation an. In der Regel investiert der Fonds in 30 bis 60 Firmen. Die USA lagen mit über 40 Prozent Gewicht zuletzt an erster Stelle, die Top-3-Positionen waren der britische Wasserversorger Severn Trent, der Eisenbahn-Transportdienstleister CSX aus Florida sowie der kalifornische Gas- und Stromversorger PG&.E.

Mit welchen 4 weiteren Fonds Sie in Infrastruktur investieren können, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von €uro.

