Die Aktie der Deutschen Telekom ist nach dem Abverkauf im Dezember wieder auf Erholungskurs



Die Aktie der Deutschen Telekom stand mit einem Plus von 1,57 Prozent am Mittwoch an der Spitze des DAX und schob sich deutlich über die Marke von 22 Euro. Hintergrund: Das Aktienrückkauf-Programm hat erste Wirkung gezeigt. Am Dienstagabend hatte das Management verkündet, das bereits angekündigte Vorhaben am 3. Januar starten zu wollen. Ab diesem Zeitpunkt sollen bis spätestens zum 4. April 550 Millionen Euro in Aktien gekauft und einbehalten werden. Insgesamt ist das Aktienrückkauf-Programm des Telekommunikationsdienstleisters übrigens zwei Milliarden Euro schwer und eine weitere Shareholder-Value-Maßnahme neben der Dividende.



Bund-Schock

Durch die Aufwärtsbewegung, getrieben durch das positive Marktumfeld und das Aktienrückkauf-Programm, zeigt sich eine deutliche Erholung bei der T-Aktie. Sie war Mitte Dezember stark gefallen und hatte einen Test der 50-Tage-Linie bei 21,40 Euro anschließend erfolgreich durchgeführt. Hintergrund des Abverkaufs: Zum Ende des Jahres waren Berichte des „Spiegel“ über Regierungspläne bekannt geworden, Teile der 30,5-prozentigen Beteiligung an der Telekom abzustoßen. Von den Erlösen soll primär die Sanierung der Deutschen Bahn finanziert werden. Die Position des Staates werde in diesem Kontext auf eine Sperrminorität von 25 Prozent der Aktien reduziert, so der „Spiegel“. Eine offizielle Bestätigung gab es dazu nicht.



Wie es mit der Telekomaktie nach Einschätzung von Analysten weitergeht und was die Redaktion dazu sagt, lesen Sie jetzt in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag.



Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Exportverbot trifft ASML

Der niederländische Ausrüster wird zum Opfer im Hightech-Streit zwischen den USA und China. Der Konzern hält zwar an seinen Prognosen noch fest, der Aktienkurs sinkt dennoch (S.8)



Negatives Momentum

Zum Jahresstart gibt es eine Abstufung bei Apple. Die Aktie fällt prompt auf den tiefsten Stand seit fast zwei Monaten (S.11)



Börsengänge im Fokus

Für das Jahr 2024 zeichnet sich eine Flut an Börsengängen ab. Darunter sind Douglas und Flixbus ebenso wie TikTok und OpenAI. Ein Ausblick auf das IPO-Jahr 2024 - und ein Rückblick auf 2023 (S.24)



Das große Hauen und Stechen

Die Gespräche über eine Fusion zwischen Warner Bros. Discovery und Paramount lassen auch den Video-Streaming-Sektor aufhorchen. Immerhin könnte ein neues Schwergewicht im ohnehin umkämpften Markt entstehen (S.42)

