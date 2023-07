Bei deutschen Immobilienwerten deutet sich eine Trendwende an. Zahlreiche Aktien aus der Branche zogen zuletzt wieder stärker an. Zu den Auferstandenen aus Ruinen gehört auch die Aktie dieses Immobilien-Konzerns.

Der Bestandshalter von Wohnimmobilien ächzte in den vergangenen Monaten wie viele Wettbewerber unter den stark gestiegenen Zinsen und teuren Baukosten. Man stampfte deshalb viele Projekte ein und strich, um die Bilanz zu stärken und die Liquidität zu schonen, die Dividende.

Vom Hoch 2021 bei über 140 Euro hatte sich der Titel bis zuletzt auf unter 50 Euro in etwa gedrittelt. Inzwischen lotet das Papier einen stabileren Boden aus, von dem nun eine nachhaltige Gegenbewegung starten könnte. Für Rückenwind sorgt auch die erst jüngst überraschend erhöhte Prognose für das laufende Jahr, die auch wieder die Chance auf eine Dividende erhöht.

Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum sorgt für steigende Einnahmen

Dabei profitiert das Unternehmen von der steigenden Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum und erwartet in diesem Jahr ein erhöhtes Mietwachstum von 3,8 bis 4 Prozent. Man fokussiert sich auf Mieter mit kleinem bis mittlerem Einkommen, ein Fünftel des Bestands sind Sozialwohnungen. Der Leerstand lag nach dem ersten Quartal bei niedrigen 2,6 Prozent. In diesem Zeitraum hat das Unternehmen bei einer Durchschnittsmiete von 6,32 Euro pro Quadratmeter mehr als 206 Millionen Euro eingenommen und unter dem Strich über 96 Millionen Euro verdient.

Auch BÖRSE ONLINE-Nebenwerte-Experte Lars Winter ist vom Turnaround-Potenzial der Aktie überzeugt. „Die Chance liegt für Anleger vor allem darin, dass die Zinsen in absehbarer Zeit ihren Zenit erreichen könnten und viele ausgebombte Immobilien-Aktien dann wieder als Profiteure eines geänderten Zinstrends an der Börse gespielt werden. Der Einstieg für spekulative Anleger auf aktuellem Kursniveau erscheint auf Sicht der kommenden Monate günstig“, so seine Einschätzung. Ein Kurspotenzial von 40 Prozent bis Jahresende ist möglich.

Um welche Aktie es sich genau handelt und welche spannenden Storys aus dem Nebenwerte-Universum es noch gibt, lesen Sie jede Woche in Lars Winters Börsendienst Lars Winter Report.

Die besten Chancen aus dem Nebenwerte-Universum

Dass Lars Winter mit seiner Stock-Picking-Strategie schon mehrfach ein gutes Händchen hatte, stellte er zuletzt als amtierender Sieger des Depot Champ 2022 unter Beweis. Er setzt dabei auf Aktien, die einen konkreten Anlass zum Kauf bieten: Aktien mit Übernahmefantasie, Squeeze-out-Kandidaten oder Titel vor Neubewertungen. Die besten Storys aus dem Universum der Nebenwerte finden Sie exklusiv in seinem Börsenbrief Lars Winter Report.

Folgen auch Sie dem Nebenwerte-Champion

Abonnieren Sie jetzt den Lars Winter Report mit Echtgeld-Depot und profitieren Sie von exklusiven Einblicken in die Welt der deutschen Small und Mid Caps. Sie erhalten einen wöchentlichen PDF-Report per E-Mail und darüber hinaus ergänzende Updates zu Empfehlungen und Transaktionen.

Jetzt starten