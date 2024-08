Nach langer Durststrecke gibt es gleich mehrere gute Nachrichten für den Ausrüster der Halbleiterindustrie. Der MDAX-Titel kann zulegen



Positive Signale zum globalen Halbleitermarkt und die Aussicht auf sinkende Zinsen in den USA haben dieser Aktie Rückenwind beschert. Der Titel gehörte zuletzt zu den MDAX-Gewinnern. Auch Insider und Investmentprofis scheinen wieder Vertrauen zu fassen: So kaufte ein Mitglied des Aufsichtsrats für gut 100.000 Euro Anteilscheine des Unternehmens.



Die Experten der französischen Investmentbank Exane BNP Paribas stuften die Aktien von „Underperform“ auf „Neutral“ hoch, wenn auch mit einem von 21 auf 20 Euro abgesenkten Kursziel. Die Berenberg Bank bekräftigte indes ihre Kaufempfehlung mit Kursziel 30 Euro. Dort hält man den Zulieferer der Halbleiterindustrie für langfristig attraktiv und erwartet für den Rest des Jahres eine starke Auftragslage.



„Wir haben uns im ersten Halbjahr gegen den Trend sehr gut behauptet. Die starke Nachfrage nach unserer Technologie hält an, und zwar über alle adressierten Endmärkte, insbesondere im Bereich Siliziumkarbid“, so der Vorstand.



Fed fasst Zinssenkung fester ins Auge

US-Währungshüter sehen weitere Fortschritte auf dem Weg zum Inflationsziel. In Europa und in Deutschland zieht die Teuerung dagegen wieder an



Wolke am blauen Himmel

Der Hard- und Softwarekonzern legt robuste Geschäftszahlen vor. Das Cloud-Geschäft kann die Investoren jedoch nicht vollumfänglich begeistern



Strahlender Blick nach vorn

Der Social-Media-Konzern liefert ein starkes Jahresviertel ab und plant weiter große Investitionen in die Zukunft



Attacke auf Dominanz?

Mit Google dominiert der Alphabet-Konzern den globalen Markt für Suchmaschinen. ChatGPT-Entwickler OpenAI schickt einen neuen Herausforderer ins Rennen



Variabel statt fest

Von der Landesbank Hessen-Thüringen gibt es eine frische Anleihe mit variablem Zinskupon. Gegenüber vergleichbaren Anleihen mit festem Zinssatz liegt die Rendite ein gutes Stück höher. Was Anleger wissen müssen



Einmal die ganze Welt, bitte

Der Nachteil bei Dachfonds sind die Gebühren. Der Vorteil ist die riesige Streuung über viele Branchen und Regionen – und frische Ideen fürs Portfolio. Ein bewährter Vertreter dieses Genres ist der Sauren Global Opportunities

