Die BaFin warnt und ermittelt inzwischen sogar gegen diesen Anbieter, der attraktive Rediteversprechen an Anleger macht. Doch wer hier investiert, dessen Geld kann Berichten zufolge sehr schnell weg sein. Darum sollten Sie sich jetzt besser fernhalten.

Immer wieder gibt es im Internet attraktive Renditeversprechen für Investitionen in vermeintlich sichere Systeme oder einmalige Chancen. Häufig trügt allerdings der Schein und Anleger können schnell ihr ganzes Geld verlieren, so wohl auch bei dem folgenden Angebot:

Wer hier investiert, der kann schnell sein ganzes Geld verlieren

So wirbt Momentum Pro Capitals auf seiner Webseite mit hohen Renditen für Anleger durch das Traden von Kryptowährungen, Aktien & Co. Zudem verspricht man einfache Handelbarkeit, schnelle Ausführung und vieles mehr.

Allerdings warnte bereits die Anwaltskanzlei Ritschel & Keller vor dem Anbieter und verwies auf fehlende rechtsgültige Informationen, mangelnde Regulierung und Erfahrungsberichte von Anlegern. Letztere sollen offenlegen, dass es bei Momentum Pro Capitals bereits zu massiven Auszahlungsschwierigkeiten gekommen ist, die den Verdacht von betrügerischem Handeln nahelegen.

Die Anwaltskanzlei warnt auf ihrer Webseite vor einem Totalverlust für Anleger.

BaFin spricht Warnung aus

Doch mit dieser Warnung ist Ritschel & Keller nicht allein. Zuletzt hat sich auch die BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) in den Fall eingeschaltet. Zunächst gab es von der Bundesbehörde eine Warnung an Verbraucher zwecks des Angebots. Man verwies darauf, dass Momentum Pro Capitals tatsächlich ohne Lizenzierung Finanzdienstleistungen in Deutschland anbietet.

Inzwischen hat die BaFin sogar Ermittlungen eingeleitet. Dementsprechend ist hier für Anleger enorme Vorsicht geboten!

