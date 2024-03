In wenigen Wochen dürfte das neue Rentenpaket der Ampel vorgelegt werden, dabei ist auch eine Erhöhung des Renteneintrittsalters möglich. Doch wollen Sie wirklich bis 70 arbeiten? So können Sie es verhindern:

Die Rente mit 70 wird immer wahrscheinlicher in Deutschland, denn das System der Altersvorsorge steht womöglich ansonsten vor einem Zusammenbruch. Zwar möchten die Minister Lindner und Heil die Anhebung des Renteneintrittsalters verhindern, doch langfristig dürfte laut Experten die Grenze immer weiter nach oben verschoben werden. Eine Rente mit 70 wird damit für viele Menschen zur bitteren Realität.

Allerdings muss es nicht so enden. Wer, durch das staatliche Versagen, die Altersvorsorge in die eigene Hand nimmt, muss unter Umständen nicht bis ins hohe Alter arbeiten.

Wie Sie nicht erst mit 70 in Rente gehen können

Denn wer regelmäßig spart und investiert, der kann es sich häufig leisten, bereits mit 60 oder sogar 50 in den Ruhestand zu gehen. Auf historische Sicht war die beste Methode dazu das regelmäßige Investieren in breit gestreute Aktienindizes wie den MSCI World, die im Schnitt sieben Prozent Rendite pro Jahr erwirtschaftet haben.

Geht man von durchschnittlichen Lebenshaltungskosten von 1833 Euro pro Jahr und einer sicheren Entnahmerate im Rentenalter von 3,3 Prozent aus, so müssen Anleger je nach Alter folgende Summen sparen, um bereits mit 60 in Rente gehen zu können:





Beginn ab 20 Jahren: 265 Euro

Beginn ab 25 Jahren: 383 Euro

Beginn ab 30 Jahren: 560 Euro

Beginn ab 35 Jahren: 837 Euro

Beginn ab 40 Jahren: 1292 Euro

Beginn ab 45 Jahren: 2108 Euro

Beginn ab 50 Jahren: 3834 Euro





Es zeigt sich: Wer besonders früh anfängt, der muss weniger sparen. Ursache: der Zinseszinseffekt. Was aber, wenn man schon mit 50 in Rente gehen möchte? So viel müssen Sie monatlich investieren:





Beginn ab 20 Jahren: 560 Euro

Beginn ab 25 Jahren: 837 Euro

Beginn ab 30 Jahren: 1292 Euro

Beginn ab 35 Jahren: 2108 Euro

Beginn ab 40 Jahren: 3834 Euro

Beginn ab 45 Jahren: 9212 Euro

Lesen Sie auch:

Trade Republic Karte: Diese ETFs lohnt es sich besonders zu besparen

Oder:

Banken- und Immobilienkrise? Das sagt der mächtigste Banker der Welt