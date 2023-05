Die Suresse Bank gehört zur spanischen Großbank Santander und hat die Zinsen für das Tagesgeldkonto auf ein Spitzenniveau angehoben.



Die Suresse Bank hat die Zinsen für ihr Tagesgeldkonto von zuvor 3,00 Prozent Zinsen pro Jahr auf nun 3,30 Prozent angehoben. Das ist der höchste derzeit gebotene Zinssatz (Stand 17.05.2023). Es gibt keine Mindestanlage (1 Euro), es können bis zu einer Million Euro angelegt werden. Die Zinsen werden zudem monatlich gut geschrieben, was sich positiv auf den Zinseszins-Effekt auswirkt. Das Angebot gilt für Neukunden, die die Bank so definiert: „Sie werden als Neukunde betrachtet, falls Sie in den letzten 24 Monaten kein Kunde der Suresse Direkt Bank waren. Wenn Sie ein Gemeinschaftskonto mit einem Bestandskunden der Suresse Direkt Bank eröffnen, gelten Sie nicht als Neukunde.“ Der Zinssatz gilt für sechs Monate und sinkt dann auf den Satz für Bestandskunden. Der liegt aktuell noch bei 2,40 Prozent, wird aber ab dem 1. Juni 2023 auf 2,00 Prozent abgesenkt.



Die Suresse Direkt Bank ist eine Online-Bank und eine deutsche Marke der belgischen Niederlassung von Santander Consumer Finance. Damit gehört sie zum spanischen Bankengiganten Banco Santander, eine der größten Finanzgruppen der Welt. Die Einlagen sind über die gesetzliche spanische Einlagensicherung gemäß der EU-Regularien bis zu einer Summe von 100000 Euro pro Kunde abgesichert. Die Finanzkraft von Banco Santander wird von den großen Ratingagenturen als gut bewertet und im erstklassigen Investment Grade-Bereich eingestuft (S&P: A+, Fitch: A-, Moody´s: A2).

