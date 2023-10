Befristet zugelassen: Glyphosat darf noch bis Dezember in der EU verwendet werden. Doch wie geht es dann weiter? Und was bedeutet das für die Aktie?

In der Frage, ob der umstrittene Unkrautvernichter Glyphosat weiterhin in der Europäischen Union zugelassen ist, konnten die EU-Kommission und Vertreter der EU-Staaten keine Einigung erzielen. Fürs Erste bleibt das Totalherbizid, das Bayer seit der Übernahme von Monsanto im Portfolio hat, damit nur bis Mitte Dezember dieses Jahres in der EU zugelassen. Die Hoffnungen der Leverkusener liegen nun auf der nächsten Tagung zu dem Thema, die im November stattfinden soll.

Als Grund dafür, dass im ständigen Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel keine Übereinkunft über eine weitere Verlängerung der Zulassung um 10 Jahre gefunden werden konnte, wurde vor allem Datenlücken in mehreren Bereichen genannt. Diese Lücken hatte die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit in einer Ende Juli veröffentlichten Untersuchung zu Glyphosat bereits bemängelt, auch wenn keine inakzeptablen Gefahren erkennbar gewesen seien.

Das 60-Milliarden-Abenteuer

Für Bayer setzt sich mit der Vertagung der Entscheidung die Serie der schlechten Nachrichten rund um den Unkrautvernichter fort, die mit der 60 Milliarden Euro schweren Übernahme des Saatgutherstellers Monsanto im Jahr 2016 ihren Anfang nahm. Eine Einschätzung von „€uro am Sonntag“-Redakteur Jörg Lang zu Bayer, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von €uro am Sonntag.

