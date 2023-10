Politikchaos, widersprüchliche Daten, Kursschwankungen: Der Stresspegel an den Börsen steigt und steigt. Es droht ein dickes Ende

An den Börsen herrscht alles andere als Partystimmung: Der Deutsche Leitindex DAX rutscht von Minus zu Minus. Nicht viel besser läuft es in den USA, wo mit Dow Jones, S & P 500 und Nasdaq 100 alle drei großen Indizes nachgeben. Historisches Politchaos in den USA und weiter anhaltende Zinsängste vermiesen die Stimmung. Befeuert wird dieser bittere Cocktail noch durch Aussagen eines Mitglieds der US-Notenbank: „Ich fürchte, dass wir den Leitzins in diesem Jahr noch einmal anheben müssen“, so Loretta Mester. Sie bekräftigte zudem, was bereits seit Monaten zu hören ist:

Die Zinsen dürften anschließend auf dem erhöhten Niveau bleiben, bis die Inflationsrate wieder zwei Prozent beträgt. Die Renditen für zehnjährige US-Staatsanleihen stiegen nach Mesters Aussagen auf den höchsten Stand seit 16 Jahren.

Zudem waren zuletzt US-Wirtschaftsdaten unerwartet stark ausgefallen, was für die Notwendigkeit einer weiteren Zinserhöhung spricht und die Attraktivität von Anleihen gegenüber Aktien erhöht. Während es am Dienstag allerdings geheißen hatte, dass es im August in den USA überraschend viele offene Stellen gab, deuteten am Mittwoch aktuelle Daten des privaten Jobdienstleisters ADP eine unerwartete Schwäche am US-Arbeitsmarkt an.

Unterdessen spitzt sich auch auf politischer Ebene die Lage nach einem beispiellosen Vorgang zu.

Mehr zum Drama im US-Repräsentantenhaus und zu den Auswirkungen auf die Börse lesen Sie in der neuen Ausgabe der €uro am Sonntag

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Tausche Konzernteile gegen Dividende

Der scheidende Chef Martin Brudermüller will Sparten verkaufen. Der Milliardenerlös könnte die Ausschüttung an die Aktionäre retten (S.6)

Höhenflug mit leichten Turbulenzen

Dieser US-Konzern ist führend bei Halbleitern für KI-Anwendungen. Nun schwindet die Euphorie - und eine Razzia sorgt für Unruhe (S.10)

War’s das mit dem Luxusboom?

Über viele Jahre waren LVMH und Co eine sichere Bank an der Börse. Jetzt scheint der Superzyklus der Luxusgüterbranche am Ende zu sein. Daran hat auch China Schuld (S.22)

Abhängig vom Wetter - und von Russland

Erdgas hat sich gemessen an den Höchstständen stark verbilligt. Ein kalter Winter und Lieferengpässe könnten die Preise allerdings schnell wieder anheizen. Denn: Russland spielt bei der Versorgung noch immer eine maßgebliche Rolle (S.34)

Der große Schritt aufs Parkett

Einst belächelt, jetzt voll trendy: Die orthopädischen Schlappen aus dem Traditionshaus Birkenstock sind zum Modetrend avanciert. Nun ist sogar der Sprung aufs Parkett geplant. Welche Hersteller einen ähnlichen Wandel schon hinter sich haben - und ob deren Aktien an der Börse einen schmalen Fuß machen (S.38)

€uro am Sonntag: Ihre Finanz-Wochenzeitung seit 1998

Zum 25-jährigen Jubiläum erstrahlt €uro am Sonntag in neuem Look und liefert zusätzlich zur regulären Ausgabe am Donnerstag immer samstags ab 18 Uhr ein digitales Update mit den jüngsten News sowie den Schlusskursen der Frankfurter und New Yorker Börse.

Lesen Sie jede Woche umfangreiche Marktanalysen, Hintergrundartikel sowie Rück- und Ausblicke auf das aktuelle Börsengeschehen. Jetzt Jubiläumsangebot sichern und die „neue“ €uro am Sonntag entdecken: Sie erhalten 8 Ausgaben zum Vorteilspreis von 25 Euro.

Bis zu 40% sparen