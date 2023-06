Fluggesellschaften freuen sich über einen Reiseboom im Sommer. Hinter den Kulissen geht der Kampf um die Zukunft der Branche in die nächste Runde. Die Gewinner

Zum Start in die heiße Phase der Urlaubssaison richtet die britische Boulevardzeitung „The Sun“ eine dringende Warnung an Mallorca-Urlauber: Ein Sprung vom Balkon des Hotelzimmers in den Pool kann nicht nur schmerzhaft enden, sondern auf der Sonneninsel auch bis zu 1.500 Euro Strafe kosten.

Nach den tristen Jahren der Pandemie ist das Urlaubsfieber ausgebrochen. Zu den Profiteuren gehören die Fluggesellschaften. Einen „Reise-Boom“ erwartet Lufthansa-Chef Carsten Spohr. Auf touristischen Kurz- und Mittelstrecken übersteige die Nachfrage bereits das Niveau von 2019, heißt es bei Deutschlands größer Fluggesellschaft.

Auch andere Airlines spüren Aufwind. Der Branchenverband IATA hat seine Prognose für das laufende Jahr kräftig angehoben. Die Fluggesellschaften dürften demnach weltweit 9,8 Milliarden Dollar Gewinn einfliegen — mehr als doppelt so viel wie im Dezember prognostiziert. Besonders deutlich ist der Aufschwung in Europa. Dort erwartet der Verband statt 621 Millionen jetzt mehr als fünf Milliarden Dollar. Europäische Airlines profitieren unter anderem davon, dass die Eurozone durch den starken Dollar attraktiv für Touristen aus den USA geworden ist. Durch das Ende der harten Pandemie-Restriktionen in China wird auch aus dieser Region mehr Besuch erwartet.

Mit 4,35 Milliarden Reisenden weltweit dürfte die Branche das Niveau des Vor-Corona-Jahres fast erreichen. 2019 wurden 4,54 Milliarden Passagiere gezählt. Befürchtungen, dass die Pandemie Reisegewohnheiten dauerhaft verändern könnte, haben sich also nicht bestätigt.

Langsamer als die Touristen kehren Geschäftsreisende zurück. Die Investmentbank Morgan Stanley kalkuliert, dass das Vor-Covid-Niveau bei dieser Kundengruppe nicht vor 2025 erreicht werde. Airlines dürften das zumindest teilweise durch höhere Ticketpreise auffangen.

Welche Airline-Aktien jetzt wieviel Gewinn versprechen, das erfahren Sie jetzt in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag.





Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Endlich wieder aufwärts

Fluggesellschaften freuen sich über einen Reiseboom im Sommer. Hinter den Kulissen geht der Kampf um die Zukunft der Branche in die nächste Runde. Die Gewinner (S.22)

Mit Intelligenz sicher in der Wolke

Künstliche Intelligenz beschleunigt das Wachstum in der Datenwolke. Die neuen Technologien bieten viele Chancen — auch für Hacker (S.24)

Aussichtsreiche Asien-Route

Dieser Lasterkonzern fährt per Fusion auch in Japan an die Spitze. Der Kurs gibt Gas (S.26)

Kommt das Coin-Comeback?

Die Branche überlebte einen Drei-Billionen-Dollar-Crash. Bitcoin und andere Token erholten sich. Und Investoren pumpen trotz der Krisen Kapital in die Branche (S.28)

Die App zum Geld

Langfristig werden sich Steuer-Apps als wichtigste digitale Helfer bei der Steuererklärung durchsetzen. Die neuen Anwendungen fürs Handy im Test (S.38)

€uro am Sonntag: Ihre Börsenzeitung zum Wochenende

Neuigkeiten aus Politik, Wirtschaft und Börse, ausführliche Hintergrundinformationen und exklusive Berichte – alles leicht verständlich und übersichtlich aufbereitet und damit ideal für Börsenneulinge sowie Profi-Anleger.

Entdecken Sie €uro am Sonntag jetzt im Probeabo: Sie erhalten 4 digitale Ausgaben zum Vorteilspreis von 8,98 € statt 17,96 €.

Jetzt 50% sparen!