Die Lösungen für die Verarbeitung großer Datenmengen sind gefragt – die Aktie der Softwarefirma hingegen nicht. Ein Widerspruch? Eine Wette für risikobereite Anleger

Beim Wettlauf zwischen Hase und Igel ist der Igel schon am Ziel, bevor der Hase losläuft. So einen Eindruck vermittelt auch dieses Unternehmen. Lange bevor Trends wie künstliche Intelligenz durch die Medien geisterten, hatte der Konzern schon Verträge abgeschlossen. An der Börse ist davon allerdings nichts zu merken. Den Crash bei den Hightech-Aktien hat das Unternehmen aus Denver voll mitgemacht. Vom Hoch bei 30 Euro büßte der Wert rund 75 Prozent ein. Seit einigen Monaten ist die Aktie allerdings dabei, einen Boden zu bilden. Eine gute Gelegenheit für risikobereite Anleger.

Interessant ist zudem, dass die operative Profitabilität 2022 mit rund 420 Millionen Dollar vor Abzug der Kosten für Aktienoptionen schon heute sehr hoch ist. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass sich das mit dem erwarteten Wachstum auch in den unbereinigten Zahlen zeigen — und trotz der hohen Bewertung Investoren anziehen wird. Besser man ist schon früher da.

Weitere Themen im Heft:

Gut aufgestellt

Bei diesem Modekonzern läuft es rund: Mit aufgehübschter Marke und Rekordzahlen im Rücken streben die Schwaben voran (S.28)

Überraschung! Alles ausverkauft!

Dieses Unternehmen für Trucks und Busse überraschte mit guten Zahlen – weil die neue US-Tochter kräftig Gas gab. Nun ist fast die ganze Jahresproduktion 2023 schon verkauft (S.30)

Börsen-Aufschwung auf der Kippe

Jede Börsenphase hat ihre Branchenfavoriten. Zyklische Aktien laufen zu Beginn eines Aufschwungs beispielsweise besonders gut. Was also die Frage aufwirft, wo genau im Zyklus sich die Börse gerade befindet (S.36)

Verdopplung nicht ausgeschlossen

Dieser Autozulieferer erlebt dank der innovativen Produktpalette rund um E-Fahrzeuge einen Auftragsboom. Das Management will bis 2025 die Marge verdoppeln. Die Aktie könnte folgen (S.40)

Wirkungsvoll investieren

Eine Strategie, wie Anleger mit ETFs die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen abbilden und damit zur Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen beitragen (S.46)

