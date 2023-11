Nach dem Ausnahmejahr 2022 mit Rekordgewinnen aus dem Verkauf von Öl und Gas hat sich das Geschäft des österreichischen Konzerns wieder normalisiert. Doch für Aktionäre gibt es dicke Dividenden

Ein Betriebsergebnis 10 Prozent unter den Konsensschätzungen der Analysten, ein Nettoergebnis sogar 34 Prozent darunter, ein operatives Ergebnis um 62 Prozent niedriger als im Vorjahreszeitraum: Die Zahlen des 3. Quartals, die dieser Öl- und Gashändler nun vorlegte, sehen auf den ersten Blick enttäuschend aus.

Doch es lohnt ein zweiter Blick: Das 9-Monatsergebnis ist immer noch das zweitbeste in der Unternehmensgeschichte. Und im Vorjahr hatten die Österreicher noch von außergewöhnlich hohen Rohstoff- und Energiepreisen profitiert, die sich nun wieder normalisiert haben. Die rund 18 Prozent Kursverlust der Aktie binnen 12 Monaten sind deshalb nicht gerechtfertigt.

Zusätzliche Sonderdividende geplant

Die Dividendenrendite beträgt derzeit nämlich mehr als 10 Prozent. Und das ist vielleicht noch nicht alles, denn die Dividendenpolitik des Unternehmens sieht vor, bei einem Verschuldungsgrad unter 30 Prozent 20 bis 30 Prozent des operativen Cashflows in regelmäßigen Zahlungen an die Aktionäre auszuschütten. Wenn genügend Mittel vorhanden sind, wird zusätzlich eine Sonderdividende gezahlt. Um welchen Öl- und Gashändler es sich hierbei handelt, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.

