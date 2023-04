Immer wieder mal muss auch der Hersteller von Tapeten Hausputz machen. Wer diese Phasen in der Vergangenheit zum Einstieg nutzte, konnte den Einsatz vervielfachen

Preiswert einkaufen, teuer verkaufen: Die Kaufmannsweisheit gilt auch für Aktien. Allerdings ist es nicht immer einfach, den Einstiegszeitpunkt zu finden. Im Fall dieser Aktie zeigt zumindest der langjährige Vergleich, dass sie nun relativ günstig zu haben ist. Natürlich hat das einen Grund.

Deutschlands größter Tapetenhersteller hat ein schwaches Jahr mit Verlusten hinter sich. Auch 2023 ist die Rückkehr in die Gewinnzone noch keine ausgemachte Sache. Allerdings gab es bei der Firma in der Vergangenheit immer mal Krisen und Einbrüche. Das Unternehmen konnte die aber immer gut bewältigen. Wer diese Schwächephasen zum Einstieg nutzte, konnte in der Folge gut verdienen. In den vergangenen 20 Jahren gab es vier Aufschwungphasen. Wer unten kaufte, konnte sein Geld mindestens verdoppeln, einmal gab es sogar eine Vervierfachung der Kurse.

Um welchen Hot Deal es sich handelt und wie hoch die Kurschancen aktuell sind: Jetzt in der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.

Heiße Spekulation auf Urlaub

Europas größter Reiseveranstalter steht vor einer Kapitalerhöhung, der Aktienkurs bleibt unter Druck. Doch angesichts der guten Buchungszahlen ist die Trendwende nah (S.28)

Aufschwung mit dem Abomodell

Die Aktie dieses Softwarekonzerns setzt trotz der schwierigen Situation in der Bauindustrie zur Erholung an. Warum der Titel trotz eines Übergangsjahres einen Blick wert ist (S.32)

Klüger als die KI

Anleger setzen auf IT-Spezialisten, die künstliche Intelligenz beherrschen und Konzerne und Verwaltungen in die neue Ära führen. Auch ein Cloud-Könner birgt große Chancen (S.36)

Nicht kleckern, sondern klotzen

Dieser Industriekonzern profitiert von den enormen Summen, mit denen die US-Regierung die Wirtschaft unterstützt (S.40)

Viel Energie an Bord

Wegen sinkender Frachtraten sind die Kurse einiger Reeder wieder zurückgekommen. Allerdings haben sie sich entschuldet und verdienen immer noch Geld. LPG-Schiffe rücken in den Fokus (S.44)

