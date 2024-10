Trotz eines EZB-Einlagenzinssatzes von aktuell 3,5 Prozent bietet diese Bank Sparern aktuell 3,6 Prozent an Zinsen und stellt damit das absolute Top-Angebot in Deutschland und im BÖRSE ONLINE Tagesgeld Vergleich dar. Sollten Sparer hier zuschlagen?

Die Zinsen für viele Tagesgelder in Europa sind zuletzt drastisch gesunken. Das liegt an den Zinssenkungen der EZB, die die Kapitalkosten in den kommenden Monaten noch weiter nach unten schrauben dürfte.

Für Sparer bedeutet das, dass sich die Angebote für Tages- und Festgelder weiter verschlechtern dürften. Dementsprechend kann es sich jetzt lohnen, sich jetzt noch eines der wenigen guten Angebote zu sichern und die hohen Zinsen (zumindest für eine Zeit) einzufrieren.

Bei dieser Bank gibt es jetzt noch 3,6% Tagesgeldzinsen

Ein Angebot, das sich Sparer in diesem Kontext auf keinen Fall entgehen lassen sollten, ist das der Openbank. Diese bietet aktuell 3,6 Prozent an Zinsen auf das Tagesgeld und das, obwohl der Einlagenzinssatz der EZB lediglich bei 3,5 Prozent liegt.

Neukunden erhalten den hohen Zins für die ersten sechs Monate nach der Eröffnung, ab dem siebten Monat gelten weiterhin attraktive 2,8 Prozent (variabel). Die gezahlten Zinsen werden dem Konto monatlich gutgeschrieben.

Hier geht es zum Angebot der Openbank

Die Gelder unterliegen hier allerdings nicht der deutschen, sondern der spanischen Einlagensicherung bis 100.000 Euro.

Letzte Chance für Sparer auf hohe Zinsen

Doch die Frage, die sich Sparer stellen, ist: Lohnt sich das Angebot der Openbank wirklich?

Mit Blick auf den BÖRSE ONLINE Tagesgeld Vergleich, in dem die Openbank (eine Tochter der Santander) auf Platz 1 ist, ist die Antwort eindeutig ja. Das Geldhaus bietet aktuell die attraktivsten Zinsen am Markt und das mit sehr guten Rahmenbedingungen wie monatlichen Zinsgutschriften und einer moderaten Verzinsung nach dem Aktionszeitraum.

Dementsprechend kann es sich lohnen, einen Blick auf das Angebot der Openbank zu werfen.

Allerdings dürfte die Offerte nicht für jeden Anleger das passende sein. Speziell mit Blick auf die spanische Einlagensicherung gibt es für Sparer mit hohem Sicherheitsbedürfnis bessere, wenngleich niedrigere verzinste Alternativen. Mehr dazu erfahren Sie im BÖRSE ONLINE Tagesgeld Vergleich

