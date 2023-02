Etwas besser als zuletzt gedacht lief das Jahr 2022 für einen Strahlen- und Medizintechnikkonzern. Der SDAX-Titel gehört zu den weltweit größten Herstellern von radioaktiven Komponenten für medizinische, wissenschaftliche und messtechnische Zwecke.

Im Mittelpunkt steht die Krebstherapie. Vor allem große Pharmakonzerne wie Novartis oder Bayer sind an den radiopharmazeutischen Ansätzen der Berliner interessiert. Hier steht man noch am Anfang der Entwicklung, die zu einem großen Markt reifen könnte. Von diesem könnte das Unternehmen dann ein gutes Stück abbekommen. Und der Aktienkurs könnte folgen.

Auch Investoren sind wieder bereit, ins Risiko zu gehen und für Firmen, die in ihrer Nische führend sind, höhere Preise zu bezahlen. Am Aktienkurs von dem Medizintechnikkonzern ist das abzulesen: Die Notiz zieht wieder an. Seit dem Sommertief bei etwas mehr als 30 Euro ging es bereits um rund drei Viertel bergauf.

Mutige Anleger, die etwas Geduld mitbringen, setzen darauf, dass der starke operative Trend anhält. Der Titel könnte dann auch mittelfristig wieder die Marke von 100 Euro überspringen. Das wären vom aktuellen Kursniveau rund 90 Prozent.

