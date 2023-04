Die Aktie des kleinen Spezialisten für Bildschirmtechnologie wird an der Börse im Moment kaum beachtet. Die Bewertung signalisiert erhebliches Aufwärtspotenzial

Die Börsenumsätze bei Firmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 50 Millionen Euro sind niedrig. Größere Investoren lassen solche Aktien links liegen. Keine schlechten Voraussetzungen für geduldige Schnäppchenjäger. Die Aktie der Firma etwa ist ein Wert, der deutlich unter seinem Potenzial gehandelt wird. Vor zwei Jahren galt die Börsenstory noch als heiß. Damals stand der Kurs fast doppelt so hoch.

Entstanden war die Gesellschaft durch die Einbringung der Firma Pyramid Computer in den Börsenmantel der Beteiligungsfirma Mic. Pyramid ist mit der Marke Polytouch ein Spezialist für sogenannte SelfService-Kioske, bei denen Konsumenten über Touchscreen-Bildschirme ihre Bestellungen aufgeben. Ein großer Kunde ist etwa McDonald’s.

Schon gemessen an dieser vorsichtigen Ertragsprognose ist der Börsenwert mit 34 Millionen Euro zu niedrig. Zudem hat das Unternehmen keine Schulden. Dank des erwarteten Wachstums wäre eine Bewertung mit dem zehnfachen Betriebsergebnis nicht zu teuer, was Kurse um 3,50 Euro implizieren würde – ein Potenzial von rund 100 Prozent.

