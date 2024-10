Die Katze ist aus dem Sack: die Zusatzbeiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung könnten sich drastisch erhöhen. Doch Versicherte haben die Wahl zum günstigsten oder zum besten Anbieter zu wechseln. €uro hat getestet, bei welcher Kasse Sie was für Ihr Geld bekommen.

Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) bietet in Deutschland für rund 90 Prozent der Bevölkerung eine solide Absicherung im Krankheitsfall. In Zeiten steigender Beiträge und wachsender Nachfrage nach individuellen Leistungen rückt aber die Frage, welche Kasse am besten passt, stärker in den Fokus. Unterschiedliche Kundengruppen haben verschiedene Ansprüche: ob Familien, Sparsame, Berufsanfänger, Chroniker oder auch die Anhänger von Alternativmedizin. Die Wahl der richtigen Krankenkasse ist stark von den persönlichen Lebensumständen und Bedürfnissen abhängig. Welche dies sind, ist aber gar nicht so leicht herauszufinden. Deshalb hat €uro die gesetzlichen Kassen für die 5 genannten Kundengruppen untersucht.

Familie

Für Familien spielt nicht nur der Beitragssatz, sondern auch das Leistungsspektrum eine zentrale Rolle. Besonders attraktiv ist in der GKV, dass Kinder und nicht berufstätige Ehepartner ohne zusätzliche Kosten mitversichert werden. Väter oder Mütter sollten bei der Wahl der Kasse darauf achten, dass Leistungen für Kinder gut abgedeckt sind: Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen, auch Leistungen rund um die Geburt wie die Kostenübernahme für Hebammen oder Geburtsvorbereitungskurse.

Sparsame

Für Menschen, die bei ihrer Krankenversicherung sparen möchten, sind die Zusatzbeiträge ein entscheidender Faktor. Während der allgemeine Beitragssatz gesetzlich auf derzeit 14,6 Prozent festgelegt ist, variieren die Zusatzbeiträge von Kasse zu Kasse erheblich, zwischen zusätzlichen 0,7 Prozent (BKK Groz-Beckert) und 3,28 Prozent (KKH).





Berufsanfänger

Für Berufsanfänger ist der Wechsel von der Familienversicherung in die eigene Krankenversicherung oft der erste Kontakt mit dem Gesundheitssystem als eigenverantwortlich Versicherte. Junge Berufstätige sollten sich eine Kasse suchen, die niedrige Beiträge mit einem breiten Leistungsspektrum kombiniert.

Chronisch Kranke

Chronisch erkrankte Menschen benötigen eine Krankenkasse, die auf ihre speziellen Bedürfnisse eingeht. Für sie sind strukturierte Behandlungsprogramme, sogenannte Disease-Management-Programme (DMP), besonders wichtig. Diese Programme sorgen für eine kontinuierliche und qualitätsgesicherte Behandlung.

Alternativmedizin

Immer mehr Menschen interessieren sich für alternative Heilmethoden wie Homöopathie, Osteopathie oder Akupunktur. Wer Wert auf solche Methoden legt, sollte gezielt Kassen wählen, die diese Leistungen bezuschussen oder sogar komplett übernehmen.

Welche Kassen die besten für die jeweilige Kundengruppe sind, lesen im detaillierten Test der gesetzlichen Krankenkassen in der neuen Ausgabe von €uro. Und mit dem günstigen Probeabo verpassen Sie keinen unabhängigen Test mehr und sparen noch dabei.

Tauchen Sie ein in die Welt der Wirtschaft und Finanzen

Mit €uro – dem Magazin für Wirtschaft und Geld – erhalten Sie Steuertipps und unabhängige Tests zu Finanzprodukten – so sparen Sie bares Geld. €uro liefert Ihnen die Informationen, die Sie brauchen.

Erfahren Sie, wie Sie durch kluge Dividenden- und Zinsstrategien ein zusätzliches Einkommen generieren können und profitieren Sie von fundierten Analysen zu nationalen und globalen Themen sowie wertvollen Informationen zu Anlagestrategien, Steuerfragen und Versicherungsthemen.

Testen Sie jetzt das Monatsmagazin €uro zum Vorteilspreis: Sichern Sie sich 3 digitale Ausgaben im Probeabo für nur 17,50 Euro anstatt 26,70 Euro. Greifen Sie jetzt zu und erhalten Sie das €uro-Magazin zu einem unschlagbaren Preis.