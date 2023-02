Trotz leichter Umsatzverfehlung steht der Triebwerksspezialist gut da. Die wieder anziehende Luftfahrtbranche und steigende Militärausgaben geben Auftrieb.

Die Corona-Pandemie gehört (beinahe) der Vergangenheit an, die Passagierzahlen in Flugzeugen steigen und steigen. Im vergangenen Jahr sind laut Statistischem Bundesamt mehr als doppelt so viele Menschen von den 23 größten deutschen Verkehrsflughäfen gestartet oder gelandet wie 2021. Insgesamt waren es 155 Millionen. Das macht sich auch beim Triebwerksspezialisten bemerkbar, der eine rege Nachfrage nach Wartungsaufträgen durch die Fluglinien verzeichnet. Im Geschäftsjahr 2022 stieg das operative Ergebnis (Ebit) auch deshalb um 40 Prozent auf rund 660 Millionen Euro.

Dennoch fiel der Kurs der Aktie, da das Unternehmen seine eigenen Prognosen beim Umsatz leicht verfehlten. Diese waren Ende Oktober 2022 auf 5,4 bis 5,5 Milliarden Euro angehoben worden. 5,3 Milliarden waren es dann. Der Vorstandschef nannte Lieferengpässe und Wechselkurseffekte als Grund. Im Vergleich zum Vorjahr kletterte der Umsatz um rund 30 Prozent.

Weitere Themen im Heft:

Aufschwung im Land der aufgehenden Sonne

Das Land wächst stärker als andere Industrienationen. Es ist lange von internationalen Investoren vernachlässigt worden. Das könnte sich bald ändern (S.22)

Der Durst des Meisters

Warren Buffett hat zwei Seiten: Der Investor liebt Dividenden, seine Holding zahlt aber selbst keine. Was Anleger lernen (S.24)

Die grüne Gaswende

Um unabhängig von russischem Gas zu werden, braucht es Alternativen. Die EU will die Produktion von Biomethan massiv ausbauen. Das lockt Investoren an (S.26)

Raketenstart

Die führende Kryptowährung hat in diesem Jahr den besten Auftakt seit einem ganzen Jahrzehnt hingelegt (S.32)

Große Worte, viel dahinter

Die Ampelkoalition plant umfassende Reformen bei der Altersvorsorge. 2023 könnte dafür entscheidend werden. €uro am Sonntag gibt einen Überblick (S.36)

