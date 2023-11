Wer sein Geld für 3 Jahre als Festgeld anlegt, bekommt maximal knapp 5 Prozent pro Jahr und muss während der Laufzeit auf sein Geld verzichten. Mit der neuen Anleihe der Hamburg Commercial Bank gibt es mehr Rendite – und über das Geld kann obendrein auch noch jeden Tag verfügt werden.

Die Hamburg Commercial Bank AG (bis Februar 2019 bekannt als HSH Nordbank) ist Deutschlands erste privatisierte Landesbank. Die ehemalige Landesbank entstand im Jahr 2003 durch die Fusion der Landesbanken von Hamburg und Schleswig-Holstein. Heute ist sie eine private Geschäftsbank und ein Spezialfinanzierer. Zu den Geschäftsfeldern gehören die Finanzierung von gewerblichen Immobilienprojekten in Deutschland und dem benachbarten europäischen Ausland sowie Schiffsfinanzierungen. Mittlerweile arbeitet die Bank wieder deutlich profitabel.

Anleihe schlägt Festgeld

Kürzlich hat die Bank mit Sitz in Hamburg eine neue Anleihe emittiert. Der Bond läuft bis zum 30. März 2027 und bietet einen Zinskupon von 4,875 Prozent pro Jahr. Da die Anleihe außerdem unter ihrem Nennwert von 100 Prozent notiert, beträgt ihre jährliche Rendite 5,34 Prozent. Damit bietet sie mehr Rendite als sämtliche in der Laufzeit vergleichbaren Festgeldern, bei denen derzeit maximal 4,90 Prozent für 3 Jahre Laufzeit drin sind.

Obwohl die Sicherheit des Bonds nicht mit der von Festgeld vergleichbar ist, da im Fall einer Insolvenz keine gesetzliche Einlagensicherung greifen würde, trägt er dennoch kein allzu großes Risiko…

