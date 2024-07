Aktuelle geopolitische Krisen wie der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine oder die zunehmenden Spannungen zwischen Israel und dem Iran könnten die globalen Finanzmärkte radikal verändern – Rohstoffe werden dabei eine Schlüsselrolle spielen.

Silber, das oft als „Gold des kleinen Mannes“ bezeichnet wird, könnte vor einer regelrechten Preisexplosion stehen, getrieben von einer Mischung aus geopolitischen Spannungen und wirtschaftlichen Umwälzungen. Die Nachfrage nach Silber ist in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen und könnte – auch dank der steigenden Nachfrage der Industrie – weiter zunehmen. Diese zusätzliche Preisstütze könnte Silber tatsächlich zu einem der spannendsten Rohstoffe der nächsten 10 Jahre machen.

Der aktuelle Aktien-Report von Börsenexperte André Fischer hebt 3 potenzielle Mega-Kursraketen hervor – absolute Must-haves für Anleger. Während zu 2 Kursraketen bereits im März dieses Jahres im Aktien-Report „Projekt Silber“ geraten wurde und diese aktuell über 40 Prozent im Plus liegen, steht nun eine Neuempfehlung des Experten in den Startlöchern. Die genannten Unternehmen profitieren von starken Fundamentaldaten, niedrigen Produktionskosten und spannenden Explorationsprojekten. Ohne zu viel zu verraten: Diese Aktien haben das Potenzial, in den nächsten Jahren massive Gewinne von über 2.723 Prozent zu erzielen.

Damit ist klar: Anleger, die in unsicheren Zeiten nach stabilen und lukrativen Investitionen suchen, sollten den Silbersektor nicht aus den Augen verlieren. Physisches Silber und Silberminen-Aktien könnten sich als hervorragende Absicherung gegen wirtschaftliche Unsicherheiten und Inflation erweisen. Welche 3 Top-Empfehlungen jetzt in Ihr Depot gehören, erfahren Sie im aktuellen Aktien-Report von André Fischer.

