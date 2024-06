Die EZB hat die Zinsen gesenkt. Auch bei den Zinsen für Tagesgeld und Festgeld geht es bei vielen Anbietern abwärts. Mit einem cleveren Trick aber kassieren Sparer eine jährliche Rendite von über fünf Prozent. Und das absolut sicher

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat nach fast fünf Jahren erstmals die Zinsen gesenkt und damit eine bedeutende Kurswende eingeleitet. Der Leitzins wurde um 0,25 Prozentpunkte auf 4,25 Prozent reduziert. Diese Entscheidung erfolgte nach einer Sitzung des EZB-Rates in Frankfurt am Main. Gleichzeitig wurde der Einlagensatz, also der Zinssatz, den Banken für das Parken von Geld bei der Zentralbank erhalten, von 4,00 Prozent auf 3,75 Prozent gesenkt. Die letzte Zinssenkung der EZB fand im September 2019 statt.

Die Zinssenkung wird sich auch bei den Anbietern von Tagesgeld bemerkbar machen. Schon im Vorfeld sind bei einigen Anbietern die Zinsen gesunken, maximal sind vier Prozent drin. Mit einem cleveren Trick aber bekommen Anleger deutlich mehr Rendite, nämlich über fünf Prozent p.a. Und das geht so: Sie kaufen sich eine kurz laufende Anleihe der Landesbank Baden-Württemberg, etwa den bis Dezember 2024 laufenden Bond (WKN LB4PVV). Diese Anleihe bietet einen Zinskupon von 3,40 Prozent p.a. Dazu kommt, dass das Papier bei rund 99 Prozent notiert (Anleihekurse werden in Prozent angegeben), aber am Ende der Laufzeit zu 100 Prozent zurückgezahlt wird.



Hier geht es zum BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich



Rechnet man den Zinskupon und den Kurs auf ein Jahr hoch, ergibt sich eine jährliche Rendite von 5,24 Prozent. Allerdings müssen Sparer berücksichtigen, dass beim Kauf der Anleihe je nach Anbieter Gebühren fällig werden können, die sich mindernd auf die Rendite auswirken. Die Anleihe hat eine Stückelung von 1000 Euro. Dass die Anleihe zurückgezahlt wird, ist ausgesprochen sicher, eine Pleite der LBBW bis zum Dezember 2024 ist so gut wie ausgeschlossen. Mit dem Papier sind Anleger aber ebenso flexibel wie beim Tagesgeld, weil sie bei Bedarf das Papier börsentäglich verkaufen können.

